Câu chuyện điện ảnh: "Người Kiến 3" tạo sức hút ngoài mong đợi

" Người kiến 3 " cũng đánh dấu doanh thu ngày mở màn vào tháng 2 cao thứ ba trong lịch sử, đứng sau hai phim phiêu lưu siêu anh hùng khác là Black Panther (75,9 triệu USD) và Deadpool (47,3 triệu USD). Phim có doanh thu mở màn vượt trội so với 2 phần phim trước đó gồm "Ant-Man" ("Người kiến", 2015) chỉ đạt 57 triệu USD và "Ant-Man And The Wasp" ("Người kiến và Chiến binh ong", 2018) chỉ đạt 76 triệu USD.

Bộ phim bom tấn "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" của hãng Disney (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Người kiến và Chiến binh ong: Thế giới lượng tử" hay còn gọi là "Người kiến 3") đã tạo sức hút ngoài mong đợi, "thống trị" các rạp phim Bắc Mỹ cuối tuần qua, với doanh thu mở màn lên tới 118 triệu USD.

Poster của Ant-Man And The Wasp: Quantumania .(Nguồn: IDMB)

Nhà phân tích David A. Gross của công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhấn mạnh đây là bộ phim đạt doanh thu mở màn xuất sắc nhờ những tiêu chí gây ấn tượng mạnh mẽ của Marvel.

Trong bộ phim bom tấn mới nhất này, Scott Lang (do tài tử Paul Rudd thủ vai) và Hope van Dyne (do nữ diễn viên Evangeline Lilly đóng) trở lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ với vai trò Người kiến và Chiến binh ong. Con gái của Scott là Cassie (do Kathryn Newton thủ vai) cùng cha mẹ của Hope là Hank Pym (do nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas thủ vai) và Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer đóng) có chuyến khám phá Lượng Tử Giới, gặp gỡ những sinh vật mới lạ và bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới lượng tử, đẩy họ chống lại Kang the Conqueror (do diễn viên Jonathan Majors thủ vai).

"Người kiến 3" đã bỏ xa đối thủ thứ hai là "Avatar: The Way of Water" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Avatar: Dòng chảy của nước"). Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron do Disney/20thCentury phát hành dù chỉ thu về 7,5 triệu USD trong tuần qua, nhưng cho đến nay đã gặt hái doanh thu toàn cầu ấn tượng, với 2,24 tỷ USD sau nhiều tuần ra rạp.