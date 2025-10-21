Câu chuyện cổ tích giữa đời thường: Thương người cha nghèo vừa mất con, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Mới đây mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện xúc động về người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn.

Trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con sinh non tại Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông nhận tin con qua đời và vội quay lại bệnh viện. Trong túi chỉ còn 200.000 đồng, anh được tài xế chở miễn phí. Tài xế nói: "Anh cứ yên tâm, em chở giúp về. Coi như có nén nhang cho cháu. Xa xôi gì đâu, có đáng bao nhiêu".

Người thuê xe cố dúi tờ 200 nghìn vào tay tài xế, nhưng tài xế nhất quyết không nhận. Cả hành trình dài chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn và những hơi thở nặng trĩu.

Câu chuyện được chia sẻ khiến cộng đồng mạng xúc động, được gọi là "cổ tích giữa đời thường". Nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng dưới bài viết đăng tải: