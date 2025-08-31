Câu chuyện cậu bé ‘ngầu nhất thế giới’ và trào lưu TikTok aura farming

Từ các cầu thủ bóng đá của đội bóng AC Milan đến tay đua công thức 1 Fernando Alonso đều bắt chước điệu nhảy của Dhika để thể hiện phong cách. Nhiều clip như vậy được lồng ghép với nhiều bài hát khác nhau và thu hút hàng triệu lượt xem.

Đài BBC gọi động tác của Dhika là "điệu nhảy có thể là ngầu nhất thế giới" và "đầy phong cách", còn tờ The Wall Street Journal thì mô tả Dhika là "cậu bé ngầu nhất thế giới".

“Aura farming” từ đó dùng để ám chỉ việc tạo dáng ấn tượng, để toát lên năng lượng mạnh mẽ trong khi hành động như thể không có gì xảy ra, theo đài NDTV .

Đoạn video được chèn nền nhạc “Young Black & Rich” của rapper người Mỹ Melly Mike. Chính động tác này cũng là khởi đầu cho trào lưu “aura farming” nổi tiếng toàn cầu, được nhiều người nổi tiếng từ Đông sang Tây mô phỏng theo.

Dhika nổi tiếng và trở thành hiện tượng mạng toàn cầu nhờ đoạn video clip dài 20 giây, ghi lại cảnh cậu bé đeo kính râm và trông rất thản nhiên khi nhảy múa trên thuyền trong cuộc đua thuyền Pacu Jalur tại quê nhà.

Chính vì điều này, Dhika thậm chí còn được tỉnh trưởng Riau bổ nhiệm làm đại sứ văn hóa. Trào lưu này đã thu hút sự chú ý lớn đến cuộc đua thuyền Pacu Jalur tháng 8 thường niên kéo dài 5 ngày, diễn ra tại huyện Kuantan Singingi.

Từ cậu bé miền quê đến trào lưu TikTok toàn cầu

Dhika là một cậu bé ít nói, hầu như không thường nói chuyện với những người xung quanh. Dhika đã cùng cha tham gia các cuộc đua thuyền từ khi khoảng 8, 9 tuổi và tập luyện 3 lần mỗi tuần.

Đoạn video được lan truyền về điệu nhảy “aura farming” của Dhika được quay trong cuộc đua thuyền năm 2024. Trên thực tế, người dân địa phương không biết ai là người đã quay lại cảnh nhảy của Dhika.

Người dân địa phương cũng đặt ra câu hỏi vì sao Dhika lại nổi tiếng, trong khi có nhiều cậu bé khác cũng tham gia cuộc đua thuyền và có điệu nhảy rất cuốn hút. Khi được hỏi về đánh giá này, Dikha cũng đồng ý rằng có nhiều cậu bé nhảy đẹp hơn cậu.

Trong khi đó, bà Rani Ridawati – mẹ của Dhika – lại cho rằng những động tác của Dhika được yêu thích là do chúng mượt mà và dễ bắt chước.

Hàng triệu người đã xem các video về điệu nhảy của Dikha, nhưng dường như cậu bé không hề biết mình đã trở nên nổi tiếng đến mức nào. Ngoài việc nhận được học bổng từ chính quyền địa phương, cuộc sống của Dikha không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc giờ đây "nhiều bạn bè và giáo viên đã xin chụp ảnh”.

Mặc dù lịch trình bận rộn hơn với những lần xuất hiện trước mọi người, Dikha cho biết em rất vui vì "có thêm nhiều bạn mới". Năm nay, cậu bé tiếp tục tham gia giải đua này.