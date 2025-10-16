Câu chuyện cảm động của người tìm thấy thi thể bé gái trên sông Lam

Cách đây ba tháng, nhiều người thân và người dân đã khóc vì mừng khi điều kỳ diệu xảy ra với bố con anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, quê Hải Phòng, trú phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) sau 12 giờ lênh đênh giữa biển Hà Tĩnh.

Và hôm qua (16-10), anh Tùng là người đầu tiên phát hiện thi thể cháu bé 4 tuổi ở hạ nguồn sông Lam. Cháu bé là nạn nhân trong vụ việc anh VVD (33 tuổi, trú Nghệ An) ôm hai con gái 4 tuổi và 5 tuổi nhảy cầu Bến Thủy.

Từ người được cứu trên biển khơi﻿

Câu chuyện của anh Tùng khiến nhiều người xúc động, bởi ba tháng trước, chính anh từng vật lộn giữa sóng dữ để cứu con gái nhỏ Nguyễn Trần Phương Anh (6 tuổi), khi hai bố con bị sóng cuốn ra xa trong lúc đi chơi SUP trên biển.