Cầu Bình Triệu 1 ở TP.HCM sẽ cấm ô tô và lộ trình thay thế

Theo đó, kể từ ngày 26/8 đến 30/11, cấm xe ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 (phục vụ lưu thông từ trung tâm TP đi ngã tư Bình Phước).

Sở này đồng thời thông báo hai lộ trình lưu thông thay thế:

Lộ trình 1: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) → cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng → Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh) → đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng → Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình).

Cầu Bình Triệu 1 (bên phải - hướng trung tâm TP đi Ngã tư Bình Phước) sẽ cấm ô tô lưu thông từ 26/8

Cầu Bình Triệu 2 cũng điều chỉnh tổ chức lưu thông hai chiều xe.

Cụ thể, hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5m (cấm xe 2-3 bánh).

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh sẽ chia làm 2 làn.

Làn 1 (rộng 3,5m) sát lề bộ hành bên phải dành cho xe 2-3 bánh và xe ô tô con.

Làn 2 (rộng 3,5m) sát dải phân cách bên trái dành cho các loại xe ô tô.

Câu Bình Triệu 1 đang thi công nâng tĩnh không

Ngành chức năng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Được biết, Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 (nối phường Bình Thạnh và phường Hiệp Bình), TPHCM, có chiều dài khoảng 770m, tổng mức đầu tư dự án hơn 132 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ ngày 31/12/2024 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.