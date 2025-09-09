Cầu Bình Lợi tê liệt: Nghìn xe chôn chân vì đóng đường đột ngột

Chiều 9/9, ghi nhận của PV VietNamNet, nhánh rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay quốc lộ 13 theo hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi Thủ Đức bị đóng hoàn toàn, buộc người đi đường phải chạy thẳng lên cầu cạn.

Nhánh rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay quốc lộ 13 được lắp đặt dải phân cách cứng bằng bê tông. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo đúng lộ trình, người dân phải chạy tới giao lộ đường Phạm Văn Đồng với đường số 20 mới được quay đầu trở lại để về hướng Bình Thạnh. Tuy nhiên, do không nắm được thông tin nên người dân bối rối với phương án đóng đường này. Nhiều người có lộ trình di chuyển qua cầu Bình Triệu 2 để vào trung tâm TPHCM buộc phải chạy về đường số 20 để quay đầu trở lại.