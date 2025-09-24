Cậu bé sống sót thần kỳ sau 94 phút trốn trong khoang chứa càng đáp máy bay

Người này cho biết, sau khi kiểm tra y tế, thiếu niên 13 tuổi trên đã được đưa trở lại Kabul vào tối cùng ngày.

"Vì tò mò, cậu bé đã trốn vào khoang chứa càng đáp của máy bay để tới Iran, nhưng lại lên nhầm chuyến bay đi Delhi. Vì cậu bé còn nhỏ nên ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa cháu về với gia đình an toàn", quan chức CISF chia sẻ.

Các chuyên gia hàng không đánh giá việc cậu bé sống sót sau chuyến bay "không khác gì phép màu".

Tiến sĩ Ritin Mohindra, thuộc Viện Giáo dục và nghiên cứu Y khoa sau đại học (PGIMER) ở Chandigarh, cho biết khả năng sống sót ở độ cao 9.000m là cực kỳ hiếm.

“Ở độ cao đó, nồng độ oxy giảm mạnh trong khi nhiệt độ ở khoang chứa càng đáp xuống còn -40 đến -60 độ C, khiến con người có thể bất tỉnh chỉ sau vài phút", ông Mohindra nhấn mạnh.

Vụ việc làm dấy lên nhiều quan ngại về tính an toàn và kiểm soát trong sân bay.