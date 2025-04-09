Cậu bé sở hữu loạt meme 'chán đời' ngày khai giảng cách đây 7 năm bây giờ ra sao?

04/09/2025 20:56

Huyền thoại "meme" ngày nào giờ đã lớn, thậm chí mới debut làm rapper hẳn hoi.

Mỗi dịp khai giảng, một trong những "hoạt động" yêu thích nhất của cư dân mạng chính là "đào" lại loạt meme huyền thoại về một cậu nhóc với biểu cảm hài hước trong ngày đầu tiên đi học. Cậu nhóc đó không ai khác mà chính là Bi Béo (tên thật Nguyễn Nhật Võ Nguyên, sinh năm 2009) - con trai của NSND Xuân Bắc.

Ngày 05/09/2018, như bao bạn bè đồng trang lứa, Bi Béo khi đó mới 9 tuổi cũng đi khai giảng. Tuy nhiên, thay vì đến trường trong tâm trạng háo hức, vui vẻ, Bi Béo lại khiến dân tình cười "té ghế" với gương mặt bơ phờ và trang phục có phần xộc xệch. Sự đối lập hài hước giữa không khí lễ khai giảng và biểu cảm của cậu bé đã giúp những bức ảnh này trở thành meme kinh điển, cứ đến tháng 9 là lại viral rần rần.

photo 9 1693925568910961265552
Hình ảnh Bi Béo trong lễ khai giảng 2018 trở thành meme huyền thoại
photo 7 16939255663621587200404
Và mỗi mùa khai giảng sau đó, cậu nhóc lại "update" thêm những hình ảnh hài hước mới

Thế nhưng, hình ảnh Bi Béo nhìn thôi đã thấy… hài hước giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ. Hiện tại, ở tuổi 16-17, cậu nhóc đã trổ mã, không chỉ cao ráo mà gương mặt cũng chững chạc, nghiêm túc lên trông thấy.

uot tuong khach nuo 417811423 10212108442582446 4140829887135403883 n 1706696700 172 width1536height
nh anh ruot mac do phu nu 36874883910211787181911130276722072941613212n 1692696551 883 width780heigh
picture34 17256085231131388282694jpg 1749488231111353542072 1749515475382 17495154755211739741781
Bi Béo giờ đã lớn phổng phao.

Đặc biệt, mới đây Bi Béo còn khiến cộng đồng mạng "sốt xình xịch" khi khoe khoảnh khắc thử sức với vai trò rapper. Màn trình diễn tự nhiên của con trai Xuân Bắc khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí MCK - một tên tuổi nổi bật trong giới rap, cũng phải dành lời khen tấm tắc.

Có thể thấy sau bao năm, Bi Béo đã rất ra dáng thanh niên, hơn nữa, cậu cũng đang dần khám phá và khẳng định những sở thích, năng khiếu riêng của mình, hoàn toàn khác với hình ảnh hài hước ngày khai giảng năm nào.

am rapper ngoai hinh lan nghe danh deu la khien dan tinh xuyt nh chp mn hnh 5 08 13 1755066358 497 width780height439 1755073 33 0 521 780 crop 17550739590051367070748 1 1
Bi Béo "debut" với vai trò rapper cách đây không lâu

Được biết hiện tại, Bi Béo đang học lớp 11 tại Trường song ngữ liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield (Hà Nội) - một ngôi trường liên cấp nổi tiếng với hệ thống đào tạo hiện đại được nhiều phụ huynh lựa chọn. 

