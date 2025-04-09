Cậu bé sở hữu loạt meme 'chán đời' ngày khai giảng cách đây 7 năm bây giờ ra sao?

Mỗi dịp khai giảng, một trong những "hoạt động" yêu thích nhất của cư dân mạng chính là "đào" lại loạt meme huyền thoại về một cậu nhóc với biểu cảm hài hước trong ngày đầu tiên đi học. Cậu nhóc đó không ai khác mà chính là Bi Béo (tên thật Nguyễn Nhật Võ Nguyên, sinh năm 2009) - con trai của NSND Xuân Bắc.

Ngày 05/09/2018, như bao bạn bè đồng trang lứa, Bi Béo khi đó mới 9 tuổi cũng đi khai giảng. Tuy nhiên, thay vì đến trường trong tâm trạng háo hức, vui vẻ, Bi Béo lại khiến dân tình cười "té ghế" với gương mặt bơ phờ và trang phục có phần xộc xệch. Sự đối lập hài hước giữa không khí lễ khai giảng và biểu cảm của cậu bé đã giúp những bức ảnh này trở thành meme kinh điển, cứ đến tháng 9 là lại viral rần rần.