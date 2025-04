Cậu bé lớp 3 đi lạc do muốn đạp xe vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành

Công an phường Mai Dịch (Công an TP Hà Nội) vừa liên lạc được với gia đình của cháu bé học lớp 3 bị đi lạc. Lý do cháu đưa ra là muốn đạp xe vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành.

Ngày 26/4, Thiếu tá Nguyễn Quang Chỉnh - Công an phường Mai Dịch (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ 1 cháu bé học lớp 3 đi lạc về với gia đình. Cụ thể, khoảng 20h15 ngày 25/4, khi đang trực ban, hai người dân dẫn một cháu bé đến trụ sở Công an phường báo rằng cháu đang bị lạc, không nhớ địa chỉ nhà, chỉ nhớ tên bố là Nguyễn Đức A. và mẹ là Nguyễn Thị H., nhà còn có em gái 6 tuổi. Công an phường Mai Dịch hỗ trợ tìm lại gia đình cho cháu bé đi lạc. Ảnh: CACC Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Chỉnh hỏi nhanh thì được biết cháu tên là N.A.P. (9 tuổi). Cháu P. cho biết, do những ngày qua xem được hình ảnh về lễ diễu binh diễu hành tại TPHCM nên khi tan học, cháu đã tự ý lấy xe đạp, giấu bố mẹ để thực hiện hành trình đi vào TPHCM. Xác định cháu bị lạc đường, Thiếu tá Chỉnh cố gắng hỏi thông tin từ cháu bé, tuy nhiên vì sợ bố mẹ và công an bắt về nhà nên P. nói rằng không nhớ. “Cháu bé không chịu nói địa chỉ nhà, còn xin tôi ngủ lại một đêm và trông hộ cháu chiếc xe đạp để sáng hôm sau tiếp tục chuyến hành trình” – Thiếu tá Chỉnh kể lại. Sau thời gian trò chuyện với cháu, vị cán bộ Công an phường Mai Dịch xác định được cháu sinh sống tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội). Cháu P. ngủ lại tại Công an phường Mai Dịch. Ảnh: CACC Ngay sau đó, Công an phường Mai Dịch liên hệ với công an xã Võng Xuyên và trường Tiểu học Võng Xuyên B (huyện Phúc Thọ) để xác minh thông tin. Đồng thời, cán bộ Công an phường cũng đăng tải lên các kênh thông tin để tìm cách liên lạc với bố mẹ cháu P. Khoảng 22h cùng ngày, bố cháu P. nhận được thông tin từ Công an phường Mai Dịch nên đến trụ sở Công an và đón cháu về. Bố cháu P. cho biết, bản thân không biết việc cháu có ý định đạp xe vào TPHCM xem diễu binh, diễu hành nên cả gia đình rất lo lắng khi không thấy con về nhà.