'Cậu bé đẹp nhất thế giới' qua đời

Björn Andrésen khẳng định mình là người dị tính nhưng luôn bị hiểu lầm là người đồng tính. Dù nhiều lần lên tiếng phản bác nhưng định kiến, kỳ thị dành cho ông vẫn không đổi.

Ông từng kể rằng đã bị đạo diễn ép đến hộp đêm dành cho người đồng tính với một nhóm người trưởng thành khi chỉ 16 tuổi. Là một người dị tính, ông không kỳ thị đồng tính nhưng cách bị đối xử ở đó trong độ tuổi quá nhỏ khiến ông "rất khó chịu". Ông cảm thấy bản thân khi đó như một "con thú kỳ lạ" bị nhốt trong lồng.

Björn Andrésen chịu nhiều bi kịch

Björn Andrésen từng chia sẻ trên truyền thông rằng sẽ bảo đạo diễn Luchino Visconti "cút đi" nếu ông ấy vẫn còn sống vì đạo diễn này chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của ông. Nam diễn viên kiêm nhạc sĩ cũng than thở rằng phim "Death in Venice" đã phá hỏng cuộc đời ông một cách đáng tiếc và mãi mãi chỉ được biết đến chủ yếu nhờ vào phim đó.