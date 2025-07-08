Cậu bé 8 tuổi bình tĩnh khi bị kẹt thang máy một mình, đọc thơ tự trấn an

Một cậu bé 8 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã được cộng đồng mạng khen ngợi khi bình tĩnh đối mặt với tình huống bị kẹt một mình trong thang máy.

Vụ việc xảy ra tại một tòa nhà chung cư. Cậu bé đang đi thang máy một mình lên nhà thì bất ngờ thang máy gặp sự cố và dừng lại ở tầng 11.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, khi thang ngừng di chuyển, cậu bé đã nhấn thử các nút tầng khác và gõ nhẹ lên cửa.