Cậu bé 3 tuổi gây sốt với kỹ năng thể dục dụng cụ điêu luyện

Cậu bé được dân mạng đặt biệt danh là "thần đồng thể dục dụng cụ nhí" khi có thể thực hiện được nhiều động tác khó. - Ảnh: weibo

Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé đã thuần thục các động tác khó trên xà đơn, xà kép và vòng treo. Với khả năng giữ thăng bằng và di chuyển linh hoạt hiếm thấy ở độ tuổi này, cậu bé được cư dân mạng ưu ái gọi là “thiên tài thể dục dụng cụ bẩm sinh”.

Mẹ của bé cho biết: "Trước khi tròn 2 tuổi, bé đã có thể đu đưa người dễ dàng bằng cách bám vào tay vịn của ghế."

Lo ngại về sự an toàn của con nhưng cũng nhận thấy tài năng đặc biệt, gia đình đã quyết định mua cho bé một bộ xà kép trẻ em. Điều bất ngờ là chỉ sau thời gian ngắn, cậu bé đã sử dụng thành thạo thiết bị này.

Nhận thấy tiềm năng của con, bố mẹ tiếp tục trang bị thêm vòng treo và xà đơn để bé luyện tập tại nhà mỗi ngày. Mẹ bé cho biết thêm: "Giờ ngày nào bé cũng chơi với mấy cái xà này, vừa vui lại vừa rèn luyện sức khỏe. Tay bé rất khỏe, nhiều khi đùa thôi mà đánh đau lắm!”

Trong các video lan truyền mạnh trên mạng, cậu bé tự tin thực hiện các động tác phức tạp như đu mình trên xà đơn, treo người trên vòng và thậm chí còn thực hiện động tác “đạp xe trên không” vô cùng uyển chuyển.

Trong một đoạn clip thu hút nhiều lượt xem, cậu bé mặc tã đu trên xà kép rất điêu luyện. Ngay sau đó, bé tiếp tục bài tập mà không hề mệt mỏi. Một video khác ghi lại cảnh bé đu vòng, cong lưng, co gối và đung đưa cơ thể một cách linh hoạt, khiến người xem không khỏi thán phục.

Dù chỉ tập luyện với thiết bị đơn giản tại nhà, bé vẫn thể hiện khả năng kiểm soát cơ thể đáng kinh ngạc, đủ sức treo, xoay hoặc móc chân vào vòng để thực hiện các động tác khó.

Trên các diễn đàn mạng Trung Quốc, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc và thích thú. Một người nhận xét: ''Đúng là thiên tài thật sự, nên cho bé luyện tập bài bản từ sớm''. Người khác hài hước: ''Không biết bé có phải là vận động viên thể dục dụng cụ chuyển kiếp không nữa!''

Mạng xã hội Trung Quốc vẫn chưa hết ''phát sốt'' vì thần đồng thể dục dụng cụ nhí. Không ít người quan tâm đang háo hức dõi theo từng bước tiến của cậu bé, với hy vọng sẽ chứng kiến một ngôi sao thể thao trong tương lai.