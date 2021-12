Catriona lộ chiến thuật đăng quang, H'Hen Niê cũng không ngờ tới?

Hôm nay (17/12) là ngày kỷ niệm 3 năm chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2018 - được tổ chức. Đây chắc chắn là ngày khó quên với dàn thí sinh năm đó, đặc biệt là những ứng viên đạt thành tích cao.

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê bày tỏ sự xúc động: "3 năm rồi... Ôi bao nhiêu ký ức ùa về mỗi mùa Miss Universe".

"Kỷ niệm 3 năm ngày chinh chiến Miss Universe với câu nói 'From nothing and here I am, I can do it, you can do it'. Vẫn luôn một cảm hứng đó dành cho các bạn trẻ, chúng ta có thể làm được, luôn cố gắng không ngại khó khăn, thử thách", cô chia sẻ thêm.



H'Hen Niê đăng ảnh kỷ niệm 3 năm.



Người đẹp Việt đầu tiên vào được top 5 ứng xử.