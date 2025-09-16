Cát Phượng tự chê phim mình đóng, nhà sản xuất tuyên bố dùng pháp lý

Tối 16/9, đại diện nhà sản xuất phim điện ảnh Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu gọi tên đích danh nghệ sĩ Cát Phượng sau khi cô phát ngôn chê phim mình đóng dở, đạo diễn yếu tay nghề.

Đại diện nhà sản xuất cho rằng thất bại và thành công của bộ phim là công sức tập thể, trong đó đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ ảnh hưởng rất lớn (30-40%) của cả dự án khi ra mắt.

“Khán giả xem phim có quyền chê dở hoặc tẩy chay, còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên luỵ tới biết bao người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh (thiệt hại về tài chính, suất chiếu). Chị nói ‘1.000 Cát Phượng có chê, phim hay thì vẫn thành công’. Tôi nghĩ chị phải hiểu sức ảnh hưởng của mình, đặc biệt là một nghệ sĩ lâu năm, chứ không thể phát ngôn như vậy. Chúng tôi đã phải trả mức cát-xê không nhỏ để mời chị vào diễn, có thỏa thuận, ràng buộc”, đại diện nhà sản xuất cho hay.