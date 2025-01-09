Carlos Alcaraz lập siêu kỷ lục tại US Open

Với những cú đánh chuẩn xác và khả năng dứt điểm lạnh lùng, tay vợt số 2 thế giới thắng 6-4 để ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc.

Sang set quyết định, Rinderknech tỏ ra hụt hơi cả về thể lực lẫn tinh thần, trong khi Alcaraz duy trì phong độ ổn định.

"Tiểu Nadal" trở thành tay vợt trẻ nhất có 13 lần góp mặt ở vòng tứ kết Grand Slam, trong kỷ nguyên mở - Ảnh: US Open

Với kết quả này, Alcaraz chính thức ghi tên mình vào tứ kết, nơi anh sẽ chạm trán Jiri Lehecka, người đã vượt qua Adrian Mannarino ở vòng 4 US Open 2025. Trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính khi Alcaraz tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Grand Slam danh giá.

Ở tuổi 22, "tiểu Nadal" trở thành tay vợt trẻ nhất có 13 lần góp mặt ở vòng tứ kết các giải Grand Slam trong kỷ nguyên mở. Không những vậy, Alcaraz còn xếp thứ ba, sau Pete Sampras và đàn anh Rafael Nadal với thành tích vào tứ kết ở cả bốn giải Grand Slam trong cùng một năm.