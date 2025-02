"Captain America: Brave New World" lao dốc không phanh sau khởi đầu hoành tráng

Bộ phim kinh dị này đã thu về 14,2 triệu USD, trở thành tác phẩm có màn ra mắt tốt thứ hai của hãng phim độc lập Neon - chỉ sau "Longlegs" (22,4 triệu USD).

Với bộ phim mới này, Neon tiếp tục áp dụng chiến lược quảng bá bí ẩn và kỳ dị, bao gồm cả việc tổ chức buổi công chiếu theo phong cách tang lễ tại nhà thờ Immanuel Presbyterian ở thành phố Los Angeles và các suất chiếu đặc biệt tại nghĩa trang Hollywood Cemetery.

Bộ phim, với sự tham gia của Tatiana Maslany và Theo James, dù nhận được đánh giá khả quan từ giới phê bình (77% trên Rotten Tomatoes), lại không gây được nhiều ấn tượng với khán giả và chỉ được chấm điểm C+ trên CinemaScore. Dẫu vậy, các phim kinh dị vốn dĩ thường bị đánh giá thấp bởi khán giả đại chúng.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Captain America: Brave New World" - 28,2 triệu USD

2. "The Monkey" - 14,2 triệu USD

3. "Paddington in Peru" - 6,5 triệu USD

4. "Dog Man" - 5,9 triệu USD

5. "Ne Zha 2" - 3,1 triệu USD

6. "Heart Eyes" - 2,9 triệu USD

7. "Mufasa: The Lion King" - 2,5 triệu USD

8. "The Unbreakable Boy" - 2,5 triệu USD

9. "Chhaava" - 1,5 triệu USD

10. "One of Them Days" - 1,4 triệu USD