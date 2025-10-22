Cặp vợ chồng nuôi con 'thuận tự nhiên', không cho mặc quần áo và bò ăn như cún

Đứa trẻ 3 tuổi không mặc quần áo, đi bằng cả 2 tay và 2 chân, ngửi thức ăn trước khi ăn

Mới đây, trên mạng xuất hiện 1 đoạn video cho thấy cảnh một cậu bé không mặc quần áo, chạy bằng cả 2 tay 2 chân trên một khu vực đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Nhiều người vô cùng sốc và thương cảm khi thấy ​​cảnh cậu bé hành động như một chú chó, nhặt thức ăn dưới đất bằng miệng và ngửi trước khi ăn.

Điều đáng nói là bố mẹ cậu bé đang ở gần đó, đi trên một chiếc xe RV (Recreational Vehicle - loại xe được thiết kế với đầy đủ tiện nghi giống như nhà di động) cùng một đứa trẻ 1 tuổi và một chú chó. Bố mẹ và đứa trẻ mới biết đi đều mặc quần áo.

Đoạn video ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người, người xem nêu lên mối lo ngại về tình trạng lạm dụng trẻ em, có người kêu gọi công an vào cuộc điều tra.

Các nhân viên xã hội và cảnh sát địa phương đã đến tìm hiểu về gia đình này. Cha mẹ và ông bà của cậu bé khẳng định họ áp dụng "phương pháp nuôi dạy con tự nhiên" với cậu bé 3 tuổi.