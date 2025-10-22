Cặp vợ chồng nuôi con 'thuận tự nhiên', không cho mặc quần áo và bò ăn như cún

|Đứa trẻ 3 tuổi không mặc quần áo, đi bằng cả 2 tay và 2 chân, ngửi thức ăn trước khi ăn
Mới đây, trên mạng xuất hiện 1 đoạn video cho thấy cảnh một cậu bé không mặc quần áo, chạy bằng cả 2 tay 2 chân trên một khu vực đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.
Nhiều người vô cùng sốc và thương cảm khi thấy cảnh cậu bé hành động như một chú chó, nhặt thức ăn dưới đất bằng miệng và ngửi trước khi ăn.
Điều đáng nói là bố mẹ cậu bé đang ở gần đó, đi trên một chiếc xe RV (Recreational Vehicle - loại xe được thiết kế với đầy đủ tiện nghi giống như nhà di động) cùng một đứa trẻ 1 tuổi và một chú chó. Bố mẹ và đứa trẻ mới biết đi đều mặc quần áo.
Đoạn video ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người, người xem nêu lên mối lo ngại về tình trạng lạm dụng trẻ em, có người kêu gọi công an vào cuộc điều tra.
Các nhân viên xã hội và cảnh sát địa phương đã đến tìm hiểu về gia đình này. Cha mẹ và ông bà của cậu bé khẳng định họ áp dụng "phương pháp nuôi dạy con tự nhiên" với cậu bé 3 tuổi.
Chính quyền Nam Giang cho biết, gia đình này không gặp khó khăn về tài chính. Họ sở hữu một ngôi nhà lớn ở trong làng nhưng thích sống trong nhà kho và xe RV hơn.
Theo China Newsweek, cha của cậu bé, ngoài 30 tuổi, là người địa phương ở Nam Giang, có bằng đại học. Mẹ cậu, khoảng 40 tuổi, có hộ khẩu tại Bắc Kinh và có bằng thạc sĩ.
Một người hàng xóm cho biết lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé vào năm 2023. Cậu bé thường trần truồng và bẩn thỉu, ngay cả vào mùa đông lạnh giá. Cô cũng thấy cậu bé thè lưỡi như chó và phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Một số người trong làng từng đã gọi cảnh sát, nhưng mọi chuyện không có gì không thay đổi.
Thậm chí, một số dân làng và tình nguyện viên đã cung cấp thức ăn cho cậu bé, nhưng cha mẹ cậu bé đã từ chối, đồng thời khẳng định rằng không cần sự giúp đỡ.
|Gia đình cậu bé thích sống trên xe di động và cha mẹ cậu bé nói đang nuôi con "thuận tự nhiên"
Trên mạng lan truyền tin đồn rằng cha mẹ cậu bé đã kiếm tiền bằng cách đăng video dạy con "thuận tự nhiên" trên các trang mạng. Cảnh sát tuyên tuyên bố sẽ điều tra tài khoản ngân hàng của gia đình để tìm bất kỳ khoản thu nhập đáng ngờ nào.
Dưới sức ép của cảnh sát và dư luận, gia đình đã đồng ý mặc quần áo cho bé và dạy bé tập đi. Họ cũng cho biết sẽ đăng ký hộ khẩu cho bé tại Bắc Kinh.
Trong khi đó, nhiều người dân và tổ chức trẻ em kêu gọi chính phủ tiếp tục giám sát gia đình, một số người bày tỏ lo ngại về việc thiếu sự can thiệp chính thức liên quan đến việc nuôi dạy con cái kém.
Theo luật pháp Trung Quốc, chính phủ có quyền yêu cầu và thu hồi quyền giám hộ của cha mẹ nếu họ gây tổn hại cho con cái.
Trọng Trí (theo SCMP)