Cặp vợ chồng giống nhau như 2 giọt nước, cộng đồng mạng đến tận nơi 'xem'

Theo truyền thông địa phương, Liang Caiyu (30 tuổi) gặp gỡ và nên duyên cùng chồng là He Xiangsheng (31 tuổi) qua một buổi hẹn hò giấu mặt.

Ảnh: 8world

Sau khi kết hôn vào năm 2023, cả hai cùng nhau mở một tiệm kinh doanh dược liệu ở Quảng Đông theo truyền thống của gia đình.

Với tính cách hướng nội, Xiangsheng nhận phụ trách về các sản phẩm như thuốc bổ hay trà thảo dược. Trong khi đó, vợ anh chịu trách nhiệm làm truyền thông, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.