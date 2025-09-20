Cấp thiết kiểm soát giá nhà để tăng cơ hội an cư cho người dân

Thị trường bất động sản từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận nhiều tín hiệu sáng khi nguồn cung đã dồi dào hơn, đạt khoảng 120% so với cùng kỳ năm trước.

“Đây là kết quả của việc Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để nguồn cung ra thị trường được cải thiện rõ rệt”, ông Vương Duy Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) nói tại Diễn đàn bất động sản nhà ở 2025 với chủ đề “Sóng vệ tinh”.

Theo ông Dũng, dù giá bất động sản vẫn ở mức cao, song nhìn tổng thể, thị trường không xảy ra tình trạng sốt nóng. Việc giá bất động sản tăng nhanh hơn thu nhập bình quân không phải là điều quá lo ngại, bởi bài toán mua nhà không chỉ dựa trên thu nhập hằng tháng, mà quan trọng hơn là khả năng tích lũy và chi trả.

Thêm vào đó, khi chất lượng sống tại các khu đô thị ngày nay đã nâng cao hơn nhiều so với cách đây 20 năm, người mua không chỉ sở hữu một căn nhà mà còn mua cả một môi trường sống chất lượng, với hạ tầng và tiện ích đi kèm.