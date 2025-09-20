Cấp thiết kiểm soát giá nhà để tăng cơ hội an cư cho người dân

Thị trường bất động sản từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận nhiều tín hiệu sáng khi nguồn cung đã dồi dào hơn, đạt khoảng 120% so với cùng kỳ năm trước.
“Đây là kết quả của việc Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách cùng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để nguồn cung ra thị trường được cải thiện rõ rệt”, ông Vương Duy Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) nói tại Diễn đàn bất động sản nhà ở 2025 với chủ đề “Sóng vệ tinh”.
Theo ông Dũng, dù giá bất động sản vẫn ở mức cao, song nhìn tổng thể, thị trường không xảy ra tình trạng sốt nóng. Việc giá bất động sản tăng nhanh hơn thu nhập bình quân không phải là điều quá lo ngại, bởi bài toán mua nhà không chỉ dựa trên thu nhập hằng tháng, mà quan trọng hơn là khả năng tích lũy và chi trả.
Thêm vào đó, khi chất lượng sống tại các khu đô thị ngày nay đã nâng cao hơn nhiều so với cách đây 20 năm, người mua không chỉ sở hữu một căn nhà mà còn mua cả một môi trường sống chất lượng, với hạ tầng và tiện ích đi kèm.
Để giải quyết bài toán bền vững của thị trường, Nhà nước đang tập trung vào việc cải cách thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch và xây dựng, nhằm đơn giản hóa quy trình, giảm chi phí cho doanh nghiệp, qua đó tăng thêm nguồn cung.
"Cơ cấu nhà ở cũng đã được điều chỉnh theo hướng đa dạng, song phân khúc phù hợp với người thu nhập thấp vẫn còn hạn chế. Đây là vấn đề cần tiếp tục bổ sung trong giai đoạn tới, thông qua các chính sách và cơ chế riêng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở thật", ông Dũng nói thêm.
Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cũng chỉ ra 10 năm qua, tốc độ tăng giá nhà đã vượt mức tăng thu nhập của người dân. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người tại đô thị đã tăng gấp đôi trong 10 năm, từ 4 - 5 triệu đồng lên hơn 8 - 10 triệu đồng/tháng.
Dẫn thống kê từ Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết, một công chức tại Việt Nam hiện cần tới gần 26 năm làm việc mới có thể mua được một căn hộ chung cư. Điều này phản ánh thực trạng giá bất động sản tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập, tạo nên khoảng cách lớn so với mức bình quân thế giới.
Vì vậy, yêu cầu kiểm soát giá bất động sản, đưa giá về mức hợp lý hơn và đa dạng hóa nguồn vốn cũng như sản phẩm là vấn đề bức thiết để đáp ứng nhu cầu thực của người dân.
Theo ông Lực, các doanh nghiệp cũng cần chủ động trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Đồng thời, việc tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bất động sản sẽ tạo ra nền tảng quan trọng để thị trường minh bạch hơn.
Năng lực quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và quá trình chuẩn hóa quy trình, sản phẩm, nhân sự cũng cần được nâng cao để thích ứng với khung pháp lý mới theo Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.
“Hiện nay, cơ hội nhiều hơn thách thức, và nếu biết tận dụng, doanh nghiệp có thể vượt qua giai đoạn khó khăn để phát triển bền vững”, ông nói, đồng thời thêm rằng, Nhà nước và Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm ổn định và từng bước giảm mặt bằng giá bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở.
Theo dữ liệu của DKRA, 8 tháng đầu năm nay, đà tăng giá nhà vẫn tiếp diễn, nhất là các đô thị. Cụ thể, giá căn hộ tại TP.HCM tăng 12 - 18% (sơ cấp và thứ cấp), đạt trung bình hơn 80 triệu đồng/m2. Tương tự, khu vực tại Bình Dương cũ, mức tăng giá địa ốc khoảng 8 - 10%, lên khoảng 47 triệu đồng/m2. Điều này tạo áp lực lớn cho nhóm khách hàng trẻ, đối tượng có nhu cầu nhà ở thực.
Giá nhà tăng cao, nhưng theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nhu cầu đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với nhu cầu ở thực. Đáng chú ý, độ tuổi của nhóm khách đầu tư tập trung ở 35 - 44 tuổi, chiếm tới 36%, trong khi người mua để ở chủ yếu ở độ tuổi 25 - 34, chiếm khoảng 40%.
Sự trẻ hóa độ tuổi người mua phản ánh xu hướng xã hội thay đổi, khi thế hệ trẻ coi trọng trải nghiệm, ưu tiên môi trường sống xanh trong các khu đô thị lớn, gắn với mô hình phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đặc biệt, tính pháp lý của dự án ngày càng trở thành yếu tố then chốt trước khi người mua quyết định xuống tiền.