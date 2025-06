Cấp thiết đẩy nhanh chuyển đổi số trong quá trình sáp nhập

Trong năm 2024, Việt Nam xử lý hơn 140.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, nhưng tỷ lệ thương mại hóa chỉ khoảng 0,1%, thấp hơn 50 lần so với trung bình thế giới và 100 lần so với các nước phát triển. Nguyên nhân chính là do thiếu vắng một nền tảng chuyên biệt, minh bạch cho giao dịch tài sản trí tuệ và cơ chế định giá chuẩn hóa, khiến các sáng chế, ý tưởng khó có thể tiếp cận thị trường và phát huy giá trị kinh tế.

Theo bà My, chuỗi khối, một trong những công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg, là chìa khóa không chỉ quản lý tốt tài sản trí tuệ mà còn biến nó thành động lực thực sự thúc đẩy kinh tế. Chi hội Blockchain TP. HCM đã tư vấn ứng dụng công nghệ chuỗi khối để thành lập các “giấy khai sinh số” đại diện cho quyền sở hữu một loại tài sản, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, “tờ giấy” này được lưu trữ trên chuỗi khối nên hoàn toàn không thể làm giả được.

Từ đó, Chi hội Blockchain TP. HCM đưa ra 3 hướng phát triển cho chuyển đổi số:

- Định danh sản phẩm thật và truy xuất nguồn gốc. Giải pháp này không chỉ hưởng ứng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749, mà còn trực tiếp góp phần thực hiện Đề án 100 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm quốc gia.