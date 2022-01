Cặp song sinh "nghiện" thẩm mỹ của showbiz Pháp qua đời vì Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Hai ông Igor và Grichka Bogdanoff trong một bức ảnh chụp hồi năm 2019 (Ảnh: New York Post).

Trong showbiz Pháp, ông Igor Bogdanoff được biết tới với diện mạo và tính cách lạ lùng. Ông đã qua đời ở tuổi 72 chỉ vài ngày sau khi người anh em song sinh của ông - ông Grichka cũng qua đời vì mắc Covid-19. Đại diện cho gia đình nhà Bogdanoff đã chính thức xác nhận thông tin về sự ra đi của hai ông với giới truyền thông của Pháp.

Trong showbiz Pháp, hai anh em nhà Bogdanoff được biết tới với sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình, họ từng cùng nhau dẫn một số show truyền hình hồi thập niên 1980.