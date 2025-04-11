Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong tiệc sinh nhật 5 tuổi

04/11/2025 18:14

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 5 tuổi ấm áp bên bạn bè. Nữ ca sĩ còn tiết lộ hành động ý nghĩa của 2 con nhân dịp tuổi mới.

Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tổ chức kỷ niệm 5 tuổi cho cặp song sinh Lisa - Leon cùng các bạn học trong không gian xanh mướt, trang trí tone xanh - hồng tại TP HCM.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.
"5 tuổi, một cột mốc cũng đáng nhớ và đánh dấu cho giai đoạn của nhưng cô bé, cậu bé bắt đầu biết rõ mình tên gì, tính cách sao, sở trường nào và đã bắt đầu rõ ràng nói không với những gì mình không thích", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4.
Hình ảnh ấm áp hạnh phúc của gia đình Hồ Ngọc Hà.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 5.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 6.

Lisa tỏ ra thích thú, chạy nhảy trên bãi cỏ, hít hà nhánh hoa được mẹ tặng. Cô bé được nhận xét 'như bản sao' của Hồ Ngọc Hà, tính cách điềm tĩnh hơn em trai Leon.

Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 7.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 8.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 9.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, các con đã lớn, biết sẻ chia và quan tâm. Vì thế mà trong ngày kỷ niệm đặc biệt này, Lisa - Leon cũng sẽ xin gửi nhiều món quà đến những bạn nhỏ thiếu may mắn cùng 100 triệu tới miền Trung, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng.

Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 10.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 11.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 12.
Kỷ niệm 5 tuổi của Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Ảnh 13.

Lisa trải nghiệm trước hoạt động tô tượng mà bố mẹ tổ chức cho các bạn đến dự sinh nhật. Leon thì mê đá bóng cùng anh trai Subeo. Cậu nhóc được khen lớn bổng những năm gần đây, phát triển chiều cao lý tưởng chứ không tròn trịa như hồi nhỏ.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cap-song-sinh-lisa-leon-nha-ho-ngoc-ha-gay-chu-y-trong-tiec-sinh-nhat-5-tuoi-17225110415533842.htm
