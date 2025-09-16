Cặp sao Việt đóng mẹ con trên phim nhưng yêu nhau ngoài đời, nhà gái U45 vẫn trẻ như mới đôi mươi

Ngày 15/9, nữ diễn viên Quỳnh Lam, người nổi tiếng với danh xưng "nữ hoàng phim xưa" khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng khi công khai hẹn hò với đàn em kém 10 tuổi Vũ Đằng. Suốt 1 năm qua, hai người vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng chưa một lần lên tiếng xác nhận. Việc Quỳnh Lam chính thức công khai chuyện tình cảm, nhất là sau đổ vỡ với mối tình kéo dài 13, nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối từ khán giả cũng như đồng nghiệp.

Quỳnh Lam và Vũ Đằng

Quỳnh Lam và Vũ Đằng đều là những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Cách đây hơn nửa năm, bộ phim chung của họ là Duyên Tiên Tiền Định đã lên sóng, ghi nhận rating cao top 1 cả nước, nhận về nhiều lời khen cho phần kịch bản. Trong phim, hai người thuộc 2 tuyến nhân vật riêng lẻ, không có nhiều cảnh tương tác đặc biệt.