Cập nhật: Tâm bão số 3 đang áp sát đất liền, cách Hưng Yên 25 km về phía đông

Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của con bão số 3, từ rạng sáng 22-7, tại nhiều địa phương đã xảy mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh.

Ghi nhận tại các xã phường Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Sơn, Hàm Sơn, Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa từ hơn 7 giờ đến 8 giờ sáng nay đang mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh.

Nhiều nơi ở Thanh Hóa đang có mưa to đến rất to. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mưa to khiến nhiều tuyến phố của Thanh Hóa ngập lụt cục bộ, nhiều phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn khi di chuyển.

Ghi nhận trên các tuyến phố người dân khóa kín cửa và thực hiện các biện pháp an toàn cho người và tài sản khi bão số 3 đang đến gần.

Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tại các xã ven biển Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa lúc 8 giờ 20 phút, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn gây ngập lụt cục bộ trên một số đường của biển Hải Tiến.

Hàng loạt các nhà hàng, khách sạn lưu trú đóng cửa cài then, trong khi đó chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang sẵn sàng các phương án khi có tình huống xấu xảy.

Tại xã Trung Hạ, Thanh Hóa, các lực lượng đã sẵn sàng, lên các dựng phương án, tổ chức di dời khẩn cấp 39 hộ dân với 168 khẩu sinh sống dọc đồi thấp ven sông Lò và các khe, suối ở bản Muỗng ra khỏi vùng nguy hiểm sạt lở.

Đặc khu Vân Đồn gió giật đến cấp 9-10