Cập nhật: Israel tấn công lãnh đạo Hamas ở Qatar

Ảnh chụp từ các clip trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ ở Doha, Qatar vào ngày 9-9. Ảnh: X.

Một quan chức Israel xác nhận với AP rằng mục tiêu là lãnh đạo Hamas ở Doha, song không được phép tiết lộ chi tiết ngoài tuyên bố công khai.

Theo báo Người Lao Động, quân đội Israel đã tiến hành không kích chính xác nhằm vào "lãnh đạo cấp cao" của Hamas ở thủ đô Doha, vào ngày 9-9. Cùng ngày, người dân thủ đô Qatar nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói đen bốc cao trên bầu trời.

"Trong nhiều năm qua, những thành viên lãnh đạo Hamas này đã chỉ huy hoạt động của tổ chức, chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ thảm sát ngày 7-10 và điều phối cuộc chiến chống lại Israel" - quân đội Israel (IDF) nói trong thông cáo.

"Trước khi tiến hành tấn công, chúng tôi đã có các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác và sử dụng nguồn tình báo bổ sung" - IDF nói.

Tại Doha, một quan chức Hamas nói với CNN rằng mục tiêu của vụ tấn công là đoàn đàm phán của phong trào này. Trước đó một ngày, trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya đã có cuộc gặp với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Truyền thông Israel dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay mục tiêu tấn công bao gồm cả ông Khalil Al-Hayya.