Cập nhật động đất 8,8 độ ngoài khơi Nga: nhiều nước cảnh báo sóng thần

Nhật Bản ban hành khuyến cáo 1,9 triệu người sơ tán

Hơn 1,9 triệu người trên khắp Nhật Bản đã được khuyến cáo di chuyển đến nơi an toàn hơn, do sóng thần đã tấn công nhiều khu vực ven biển khiến giao thông bị gián đoạn trên toàn quốc - mặc dù sóng thần vẫn nhỏ hơn nhiều so với dự báo trước đó.

Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa đã ban hành lệnh sơ tán cục bộ ảnh hưởng đến 1.905.596 người trên 21 tỉnh, trong đó có số lượng người sơ tán lớn nhất đến từ các tỉnh Hokkaido, Kanagawa và Wakayama.

Những đợt sóng đầu tiên đã tấn công hòn đảo Hokkaido ở cực bắc Nhật Bản, nơi các đoạn video được Reuters và Nippon News Network chia sẻ cho thấy người dân đang trú ẩn trên mái nhà. Còi báo động sóng thần vang lên khắp các khu vực trên đảo vào sáng nay.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sóng thần cao khoảng 30-50 cm được ghi nhận dọc theo bờ biển phía Đông, đang tiến gần hơn đến Khu vực Đô thị Tokyo. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu là lên tới 3m, mặc dù con số này có thể thay đổi và có thể có thêm những đợt sóng khác.

Giao thông cũng đang bị gián đoạn, với việc sân bay quốc tế Sendai - nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, phía bắc Tokyo - phải đóng cửa. Các chuyến phà từ Hokkaido, Aomori và Vịnh Tokyo cũng phải tạm dừng.