Cập nhật chiều 29/10: Mưa lũ lịch sử miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127.000 ngôi nhà ngập trong nước

Đã có 16 người chết và mất tích

Báo Người Lao Động dẫn báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến 17 giờ ngày 29-10, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 16 người chết, mất tích, trong đó 9 người chết (Huế 1, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 7 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 1, Đà Nẵng 4); 15 người bị thương (Đà Nẵng).

Nước sông Trà Khúc ( Quảng Ngãi) đã vượt mức báo động 3

50 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng); 110 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 15, Lâm Đồng 1); 127.594 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Quảng Ngãi 4.948; Lâm Đồng 1.049).

Có khoảng 81 xã, phường bị ngập; 2.535ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 9.450 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi và hàng loạt tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo, từ chiều tối 29-10 đến sáng 30-10, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa từ 100-250 mm, cục bộ trên 500 mm (từ đêm 30-10 mưa lớn có khả năng giảm dần); Quảng Ngãi mưa từ 30-60 mm, cục bộ trên 100 mm (từ ngày 30-10 mưa giảm). Từ chiều tối 29 đến 31-10, Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị từ 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm.

Lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên ở mức cao trên báo động 3 và có khả năng xấp xỉ hoặc vượt đỉnh lũ đã thiết lập trong những ngày vừa qua; các sông ở Quảng Ngãi cũng đang lên trên báo động 3.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 từ 0,4–1,8m; riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48 m).

﻿Nga gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho Việt Nam

Theo Báo điện tử Chính phủ, ﻿﻿dự kiến 6h15 sáng 30/10, chuyên cơ quân sự của Liên bang Nga sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài, mang theo 29 tấn hàng cứu trợ gồm 58 thuyền cứu nạn, 1.000 chăn giữ nhiệt, 1.000 bộ chăn màn, 55 lều trại và nhiều thực phẩm đóng hộp. Lô hàng sẽ được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận để chuyển khẩn cấp tới người dân vùng lũ.

Các địa phương đang khẩn trương rà soát thiệt hại, triển khai lực lượng khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt tại các khu vực còn nguy cơ sạt lở và lũ quét.