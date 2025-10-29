Cập nhật chiều 29/10: Mưa lũ lịch sử miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127.000 ngôi nhà ngập trong nước

Đã có 16 người chết và mất tích
Báo Người Lao Động dẫn báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến 17 giờ ngày 29-10, mưa lũ lớn ở miền Trung đã khiến 16 người chết, mất tích, trong đó 9 người chết (Huế 1, Đà Nẵng 7, Lâm Đồng 1); 7 người mất tích (Quảng Trị 2, Huế 1, Đà Nẵng 4); 15 người bị thương (Đà Nẵng).
50 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng); 110 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 94, Quảng Ngãi 15, Lâm Đồng 1); 127.594 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 44.507, Đà Nẵng 76.427, Quảng Ngãi 4.948; Lâm Đồng 1.049).
Có khoảng 81 xã, phường bị ngập; 2.535ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 9.450 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi và hàng loạt tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở...
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo, từ chiều tối 29-10 đến sáng 30-10, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng lượng mưa từ 100-250 mm, cục bộ trên 500 mm (từ đêm 30-10 mưa lớn có khả năng giảm dần); Quảng Ngãi mưa từ 30-60 mm, cục bộ trên 100 mm (từ ngày 30-10 mưa giảm). Từ chiều tối 29 đến 31-10, Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị từ 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm.
Lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng đang lên ở mức cao trên báo động 3 và có khả năng xấp xỉ hoặc vượt đỉnh lũ đã thiết lập trong những ngày vừa qua; các sông ở Quảng Ngãi cũng đang lên trên báo động 3.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 từ 0,4–1,8m; riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48 m).
Nga gửi hàng cứu trợ khẩn cấp cho Việt Nam
Theo Báo điện tử Chính phủ, dự kiến 6h15 sáng 30/10, chuyên cơ quân sự của Liên bang Nga sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài, mang theo 29 tấn hàng cứu trợ gồm 58 thuyền cứu nạn, 1.000 chăn giữ nhiệt, 1.000 bộ chăn màn, 55 lều trại và nhiều thực phẩm đóng hộp. Lô hàng sẽ được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận để chuyển khẩn cấp tới người dân vùng lũ.
Các địa phương đang khẩn trương rà soát thiệt hại, triển khai lực lượng khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt tại các khu vực còn nguy cơ sạt lở và lũ quét.
Tại Quảng Ngãi: Ngày 29-10, mực nước các sông lên rất nhanh. Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt.
Tính đến 15 giờ ngày 29-10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 506.2 mm, Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 505.8 mm, Sơn Trà (xã Tây Trà) 474.8 mm, Hương Trà (xã Tây Trà Bồng) 460.6 mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 441.6 mm…
Lũ trên sông Trà Bồng đã vượt các đỉnh lũ lịch sử 1999, 2009, nước đang chạm dầm cầu Châu Ổ. Cơ quan chức năng đã đóng cầu, cấm xe qua quốc lộ 1 đoạn này, điều tiết theo hướng khác.
Tại Đà Nẵng: Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng, nơi chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày qua.
Cùng đi có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5.
Tại khối phố Cổ An Tây thuộc phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng (trước đây thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nơi có 44 hộ dân bị ngập sâu, nhiều hộ bị cô lập hoàn toàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân, trao quà hỗ trợ và yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung cao nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.
Phó Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 và các lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu hộ, khắc phục hạ tầng giao thông và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khu vực sạt lở bờ biển phường Hội An Tây, nơi sóng lớn từ giữa tháng 10 đến nay đã xâm thực sâu 7–30m, làm sạt lở nghiêm trọng khoảng 100m bờ biển, cuốn trôi hàng cây dừa và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân.
Phó Thủ tướng lưu ý, giải pháp kè mềm đang áp dụng tại đây chỉ mang tính tạm thời, cần tính toán giải pháp bền vững và đồng bộ hơn để bảo vệ bờ biển: “Thay vì làm kè mềm như hiện nay, có thể áp dụng các công nghệ kiên cố hơn, tương tự cách làm của Hà Lan. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ tác động từ xa, bởi việc thay đổi kết cấu kè sẽ làm biến đổi hướng sóng và động lực của biển”.
Tại Huế: chiều tối 29/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Huế và một số khu vực lân cận bị ngập trở lại, giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
