Cập nhật chiều 28/10: Mưa lũ khiến 8 người chết - mất tích, ngập lụt còn kéo dài tại miền Trung

Báo Tiền Phong dẫn số liệu của Ban chỉ đạo phòng sự dân sự quốc gia, tính đến 17h chiều 28/10, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng trong đó Đà Nẵng có ba người, Lâm Đồng một người; 4 người đang mất tích gồm một trường hợp ở Huế, ba người ở Đà Nẵng. Mưa lũ cũng làm 100.852 nhà bị ngập, trong đó Đà Nẵng có số nhà bị ngập nhiều nhất (65.097), sau đó đến Huế (35.000) và Quảng Trị (663).
Huế - Đà Nẵng đang trải qua một đợt mưa lũ lịch sử. Nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió đã khiến nơi đây hứng chịu một lượng mưa kỷ lục. Trong đó lượng mưa trong một ngày tại đỉnh Bạch mã lên tới 1600mm, là lượng ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng gần bằng mực nước lũ lịch sử năm 2020, riêng sông Bồ ở Huế vượt mức lũ lịch sử năm 2020.
Dự báo từ khoảng ngày 30/10, mưa lớn sẽ giảm dần ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên khoảng đầu tháng 11, do không khí lạnh tăng cường, miền Trung có thể tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng.
Đà Nẵng: Hàng chục ngàn ngôi nhà đang ngập trong nước lũ
Theo báo Người Lao Động, chiều 28-10, UBND TP Đà Nẵng họp khẩn về công tác ứng phó mưa lũ và sạt lở. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hà Nam cho biết, thiệt hại ban đầu của ngành xây dựng ước khoảng 10 tỉ đồng.
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng khẳng định, các địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm an toàn cho người dân. Công tác di tản được tổ chức sớm, đầy đủ lương thực, không để xảy ra tình trạng thiếu ăn, mất an ninh trật tự.
Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Hà Nam thông tin, ngành xây dựng đang đặc biệt lo ngại trước nguy cơ cầu Câu Lâu cũ (nối xã Nam Phước với phường Điện Bàn) có thể bị cuốn trôi nếu mực nước lũ tiếp tục dâng cao, trong khi các hồ thủy điện ở thượng nguồn đã đầy và buộc phải tiếp tục xả nước về hạ du.
Theo ông Nam, việc giảm mực nước dâng và hạn chế tác động của dòng chảy là rất cấp thiết, bởi nếu nước ngập qua cầu, rủi ro mất an toàn là rất lớn.
Mưa lớn cũng làm sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông trọng yếu như quốc lộ 40B, 14B, 14G, 14H và các tuyến tỉnh lộ 601, 606, 615… Trong khi đó, khu vực bờ biển Hội An Tây và Hội An Đông bị xâm thực hơn 3,4km, sâu từ 25–30m, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư ven biển.
Toàn thành phố ghi nhận 65.097ngôi nhà bị ngập lụt, tập trung tại các xã Hà Nha, Nam Phước, Đại Lộc, Vu Gia, Hòa Tiến…
Các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 1.429 hộ với 5.674 người đến nơi an toàn, chủ yếu ở các khu vực sạt lở hoặc ngập sâu như Trà Đốc, Trà Linh, Trà Leng, Duy Nghĩa, Hà Nha, Vu Gia, Nam Phước, Hiệp Đức, Thăng An.
Dùng máy bay không người lái cứu trợ tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo
Báo Người Lao Động thông tin, ngày 28-10, Đội SOS đèo Lò Xo (chuyên cứu nạn trên đèo Lò Xo, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã cùng lực lượng chức năng đưa thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống tiếp tế cho các tài xế đang bị cô lập trên đèo Lò Xo.
Đây là chiếc drone được được người dân xã Pờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đưa lên đèo Lò Xo để hỗ trợ tiếp tế cho các thành viên bị cô lập. Tính đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, thiết bị drone đã thực hiện 5 chuyến tiếp tế, mỗi chuyến chở từ 30 đến 50kg hàng hóa, thực phẩm, nước uống.
Tuy nhiên, việc đi bộ băng qua các khu vực sạt lở để tiếp tế gặp nhiều nguy hiểm, khó khăn. Vì vậy, từ chiều cùng ngày, đội đã mượn một thiết bị bay của người dân địa phương, thường dùng để tưới cà phê, sầu riêng, để vận chuyển đồ ăn, nước uống và nhu yếu phẩm lên đèo.
Từ ngày 26-10, đèo Lò Xo trên Quốc lộ 14, nối TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí khiến giao thông tê liệt. Đã có khoảng 35 phương tiện với 50 tài xế, phụ xe đang bị mắc kẹt trên đèo. Trong những ngày qua, lực lượng Trạm CSGT Ngọc Hồi cùng chính quyền địa phương, Đội SOS đèo Lò Xo đã nỗ lực lội bùn băng qua khu vực sạt lở để tiếp tế lương thực cho các tài xế bị mắc kẹt.
Quảng Trị: Mưa vẫn to, hơn 660 hộ dân bị ngập lụt
Chiều 28-10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 12 giờ qua địa bàn tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Rụt 231 mm, Hồ Hoóc Trâu (Quảng Ninh) 204.8 mm, Đakrông 138 mm, Kim Ngân 135 mm...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có khoảng 663 hộ/1.965 người bị ngập, mức ngập từ 0,1-0,7 m. Trong đó, xã Nam Hải Lăng có 563 hộ/1.689 khẩu bị ngập; xã Mỹ Thủy có 33 hộ/115 khẩu; xã Hải Lăng có 40 hộ/121 khẩu và xã Diên Sanh có 27 hộ/40 khẩu bị ngập.
Đến chiều 28-10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 137 hộ/385 người đến khu vực an toàn.
Hiện trên địa bàn xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị) có 1 trường hợp mất tích do chèo thuyền vớt gỗ trên sông Thạch Hãn, đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Huế: Mưa chưa giảm, lũ tiếp tục dâng cao
Tính đến 17 giờ, trung tâm TP Huế ngập sâu trong biển nước
Nước ngập Đại Nội Huế, nhiều khu lăng mộ ngập sâu từ 1 - 1,7 m
Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, toàn TP Huế có hơn 35.000 ngôi nhà bị ngập lụt với độ sâu ngập từ 0,5 m – 0,9 m, có nơi từ 1 m – 2 m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu…
Khu vực Đại nội Huế nước ngập khoảng 1 m. Các khu lăng mộ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức bị ngập sâu từ 1 - 1,7 m; Lầu Tàng Thơ ngập hơn 1 m…
Đến nay, TP Huế ghi nhận một trường hợp bé gái 5 tuổi ở thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân bị rơi xuống nước lũ và mất tích. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.
Trong khi đó, tại khu vực bờ biển TP Vĩnh Trị (phường Thuận An), người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ, khoảng 45-55 tuổi.
Phường An Cựu cứu trợ người dân vùng lũ: