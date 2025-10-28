Cập nhật chiều 28/10: Mưa lũ khiến 8 người chết - mất tích, ngập lụt còn kéo dài tại miền Trung

Báo Tiền Phong dẫn số liệu của Ban chỉ đạo phòng sự dân sự quốc gia, tính đến 17h chiều 28/10, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng trong đó Đà Nẵng có ba người, Lâm Đồng một người; 4 người đang mất tích gồm một trường hợp ở Huế, ba người ở Đà Nẵng. Mưa lũ cũng làm 100.852 nhà bị ngập, trong đó Đà Nẵng có số nhà bị ngập nhiều nhất (65.097), sau đó đến Huế (35.000) và Quảng Trị (663).

Huế - Đà Nẵng đang trải qua một đợt mưa lũ lịch sử. Nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió đã khiến nơi đây hứng chịu một lượng mưa kỷ lục. Trong đó lượng mưa trong một ngày tại đỉnh Bạch mã lên tới 1600mm, là lượng ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng gần bằng mực nước lũ lịch sử năm 2020, riêng sông Bồ ở Huế vượt mức lũ lịch sử năm 2020.

Dự báo từ khoảng ngày 30/10, mưa lớn sẽ giảm dần ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên khoảng đầu tháng 11, do không khí lạnh tăng cường, miền Trung có thể tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng.

Đà Nẵng: Hàng chục ngàn ngôi nhà đang ngập trong nước lũ