Cập nhật: Bão vào gây mưa to, gió giật mạnh, mất điện nhiều nơi

Báo Người Lao Động cho biết, trên Quốc lộ 1, xe cộ thưa thớt, từng ô tô chống chọi với những cơn gió giật liên hồi, mưa quất tung tóe. Một số đoạn nước từ trên núi dồn xuống không thoát kịp, ngập sâu gần 30 cm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nơi đây, người dân hầu như không ai ra đường, nhiều hộ sống trong nhà cấp bốn phải tìm sang trú nhờ ở những căn nhà kiên cố hơn.

Cây xanh bật gốc nằm chắn trên đường phố Đồng Hới

Tại phường Đồng Hới, gió bão gào rít liên tục, mưa nặng hạt khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố trung tâm như Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Lợi… bị quật đổ. Một số cây lớn bật gốc, chắn ngang lòng đường, cản trở giao thông. Âm thanh mái tôn rung bần bật trong từng đợt gió càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, lo âu.

Chính quyền địa phương liên tục phát đi khuyến cáo khẩn, đề nghị người dân tuyệt đối hạn chế ra đường, chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện, đồng thời chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ.

Lực lượng chức năng túc trực 24/24, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực có nguy cơ sạt lở khi bão số 10 còn tiếp tục gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng trong nhiều giờ tới.

Quốc lộ 1 ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị mất điện hoàn toàn

Theo ghi nhận, khoảng 21 giờ, tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, Quảng Trị) - cách đèo Ngang khoảng 2 km về phía Bắc, gió quần thảo dữ dội, từng cơn rít xuyên qua mái nhà, cuốn phăng những tấm tôn mỏng. Cây cối ngả nghiêng, nhiều đoạn đổ gãy, chắn ngang đường.

Khu vực này mất điện từ trước đó gần 2 giờ. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ những chiếc đèn năng lượng mặt trời lập lòe trong gió mưa.

Nghệ An cấm đường từ từ 23 giờ ngày 28-9

Tối 28-9, UBND tỉnh Nghệ An có thông báo hỏa tốc yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10. Xác định thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân. Mưa lớn trước khi bão số 10 đổ bộ khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu. Ảnh: NĐT Theo đó, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền trên địa bàn tỉnh (dự kiến từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe. Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ ngày 28-9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau). Mưa lớn do bão số 10 khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu

Huế: cho học sinh nghỉ ngày 29/9 do ảnh hưởng bão số 10

Theo VOV, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có văn bản đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 29/9 để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, UBND các xã, phường thuộc vùng bị ảnh hưởng được yêu cầu chủ động đánh giá tình hình thực tế và chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.

Nhiều trường học ở Huế cho học sinh nghỉ ngày 29/9 do ảnh hưởng bão số 10

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đóng trên địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt, người đứng đầu đơn vị được trao quyền tự quyết định việc nghỉ học căn cứ vào tình hình cụ thể.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng lưu ý, các trường sẽ bố trí thời gian học bù hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ và kế hoạch năm học. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ, triển khai kịp thời các biện pháp phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết: “Hiện nay, một số trường của thành phố Huế như ở Phong Dinh, Phong Thái, Thuận An và nhiều điểm trường ở thị xã Phong Điền cũ, có nơi trường học là nước ngập mặt nền của trường. Các đường đi vào trường thì cũng không vào được. Sở Giáo dục- Đào tạo có chỉ đạo với các địa bàn bị ngập cục bộ, thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày mai. Khi nước rút, dọn dẹp vệ sinh, tổ chức cho học sinh đi học lại. Còn lại tất cả các trường đóng trên địa bàn thành phố, hiện nay, mưa đã ngớt, nên các trường học khác thì vẫn tổ chức dạy học bình thường”.