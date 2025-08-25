Cập nhật: Bão số 5 giật cấp 17 đang áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh, mưa

Liên tục cập nhật:
10h00: Quân đội, công an hỗ trợ người dân Nghệ An chống bão
10h, tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên lạch Cửa Lò, xã Trung Lộc (Nghệ An), mặc dù mưa lớn, gió mạnh nhưng hàng chục chiến sĩ công an, biên phòng cùng chính quyền địa phương đang hướng dẫn, giúp đỡ người dân gia cố, chằng néo tàu thuyền để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Tại xã Diễn Châu, sáng nay đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đưc Trung và Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Bá Lực thị sát công tác chống bão tại các vị trí xung yếu. Tại đây, đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện nghiêm phương án chống bão theo 5 tại chỗ; đảm bảo nơi ăn ở cho người dân sơ tán; kiểm tra lại tất cả các vị trí xung yếu, có nguy cơ cao ở ven biển, ven sông, thấp trũng.
Tại xã An Châu, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. An Châu hiện có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100 ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ. Tại hiện trường, ông Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.
9h00: Tâm bão cách Nghệ An 140km, sức gió mạnh nhất cấp 16
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 9h sáng nay (25/8), vị trí tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông và cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.
Dự báo, từ nay đến chiều, khi di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, cường độ bão có thể giảm xuống cuối cấp 13, đầu cấp 14.
Về sức gió trên đất liền: Khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km); Khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị và vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; Sâu trong đất liền khu vực từ Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (cách bờ biển khoảng 50-70km), gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sâu hơn nữa về phía Tây, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.
Trung tâm cũng dự báo, gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ bắt đầu xuất hiện từ sáng 25/8. Thời gian gió mạnh nhất là từ 12h đến khoảng 18h cùng ngày.
Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất rất lớn (có thể trên 200mm chỉ trong 3 giờ).
Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.
Dự báo từ trưa đến chiều nay, bão số 5 sẽ vào đất liền các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị. Đây là cơn bão có cường độ lớn, cấp 14, giật cấp 17, tương đương cuồng phong cấp 2.
Ghi nhận lúc 5 giờ sáng 25-8, tại khu vực phường Cửa Lò và phường Thành Vinh, phường Trường Vinh, xã Trung Lộc (Nghệ An) và các xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh thời tiết có mưa. Gió bắt đầu rít mạnh từng cơn.
Người dân đang tiếp tục chằng nhà cửa và chặt tỉa cành cây xanh.
Từ 6 giờ hôm nay (25-8), cơ quan chức năng đã cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (bắc qua hạ nguồn sông Lam, nối đường quốc gia ven biển qua tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).
Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cấm người và các phương tiện qua cầu Cửa Hội, trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai.
Công ty CP 478 là đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ.
Công ty cũng được giao tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa, tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cấm biển từ 18 giờ chiều 23-8. Tại Nghệ An cũng đã cấm biển từ ngày 23-8.
Ghi nhận sáng nay, tại các tuyến đường ở phường Cửa Lò và đường ven sông Lam và quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) ít người và phương tiện qua lại.
Hôm nay, chính quyền địa phương xã Bích Hào (Nghệ An) và người thân, người dân tổ chức lễ an táng cho ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi, trú xã Bích Hào) bị điện giật tử vong khi phòng, chống bão số 5.
Cuối chiều hôm qua, ông Sáu cùng vợ và con lên mái tôn bơm nước vào túi ni lông để chằng chống mái tôn, phòng tránh bão số 5. Trong quá trình bơm nước, đường điện đi dưới mái tôn bị hở, rò điện dẫn đến ông bị điện giật. Vợ và con thiếu bình tĩnh xử lý đã lao vào cứu ông Sáu dẫn đến điện giật cả ba người.
Xóm giềng phát hiện sự việc đã hô hoán và cắt điện, cứu gia đình ông Sáu. Cả ba người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Sáu bị thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện vợ và con của ông Sáu đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An.
Mưa to, gió giật, cây đổ ở Hà Tĩnh
Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm, trên địa bàn phường Thành Sen đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Nhiều gia đình, cửa hàng, khách sạn đã thực hiện chằng chống nhà cửa.
Tuyến đường tỉnh lộ 21 nối từ TP Hà Tĩnh cũ xuống đường ven biển đã có mưa lớn trắng trời. Người dân gần như không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.
Một số cây xanh hai bên đường đổ rạp và một đường dây điện lớn sà xuống mặt đường, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.
Tại khu du lịch biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) gió thổi từng cơn rít mạnh, mưa liên tiếp trút xuống; phía bờ biển có sóng cao khoảng 2 đến 3m. Các khách sạn, nhà nghỉ không nhận khách lưu trú và dành phòng để hỗ trợ người dân trên địa bàn tránh trú bão. Nhiều người già, trẻ em được hỗ trợ nơi ở và đồ ăn nước uống.
Tại nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm của Công an tỉnh Hà Tĩnh có hàng chục người già, trẻ em được sơ tán đến trú bão số 5. Cơ quan đơn vị đã trích tiềb mua bánh mỳ, đồ ăn hỗ trợ người dân.
Trước gió lớn từ cơn bão số 5, các nhà hàng, khách sạn đã dùng bàn ghế chắn cửa phòng; lấy thép dây thắt chặt các cửa hướng đón gió từ biển. Tránh giật cửa, hư hại tài sản.