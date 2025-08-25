Cập nhật: Bão số 5 áp sát đất liền, khẩn cấp sơ tán 30.000 người dân

Liên tục cập nhật:
Bão số 5 còn cách Nghệ An 120 km, Hà Tĩnh 100 km
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 10 giờ 25-8, vị vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100 km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16.
Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Đã sơ tán gần 30.000 dân
Tính đến 6 giờ sáng nay, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người.
Trong đó, Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người.
Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
Hiện trạng đê biển các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh chỉ chống được bão gió cấp 9-10
Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), các tuyến đê biển từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh được thiết kế chống bảo với gió cấp
9-10, mực nước triều trung bình tần suất 5%. Do vậy, đối với ảnh hưởng của cơn bão số 5, các tuyến đê biển có cao trình đỉnh đê <+4m có nguy cơ cao bị tràn do nước dâng do bão.
Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp. Tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình. Các tuyến đê Hội Thống; Lộc Hà; Cẩm Nhượng, Hải – Hà – Thư, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển.
Trong khi đó, tại xã Hòa Trạch (Quảng Trị) mưa lớn kéo dài đã bắt đầu gây ngập 1 số nhà dân vùng thấp trũng.
Tuyến đường vào xã Cảnh Dương cũ (nay là xã Hòa Trạch) ngập sâu khoảng 40 cm.
Các Bộ, ngành đồng loạt triển khai công tác chống bão số 5
Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ Quốc phòng đã ban hành hai Công điện ứng phó với bão; duy trì ứng trực 346.210 cán bộ, chiến sỹ, 8.200 phương tiện các loại, trong đó ô tô 5.061 chiếc, 216 tàu, 2.295 xuồng và cano, 623 xe đặc chủng, 5 máy bay sẵn sàng ứng phó với bão số 5.
Bộ Ngoại giao đã có hai công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão.
Bộ Khoa học Công nghệ điều động một xe chuyên dùng thông tin liên lạc phục vụ Ban chỉ đạo tiền phương. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đảm bảo đường truyền, thông tin liên lạc từ Ban chỉ đạo tiền phương với các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng của bão.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 39,2 triệu thuê bao để hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão cho người dân các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.
Gia cố nhà trạm khí tượng hải văn Hòn Ngư để chống bão
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo phòng chống bão ở Hà Tĩnh
Sáng 25-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đến kiểm tra việc phòng chống bão số 5 tại khu vực tuyến đê xung yếu ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh).
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, di dời người dân đến các khu vực an toàn, đặc biệt là các nơi có vị trí xung yếu.
Phó Thủ tướng giao lực lượng công an khuyến cáo người dân không ra đường từ 11h - 18h và các đơn vị truyền thông tiếp tục cập nhật tình hình mưa bão, nâng cao nhận thức cho người dân về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5 để làm tốt hơn công tác phòng ngừa, ứng phó bão.
Biển Hà Tĩnh sóng cao 5-7m
Biển Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17; sóng biển cao 5,0 - 7,0m, vùng gần tâm 8,0 - 10,0m, biển động dữ dội.
Mực nước theo mốc trạm tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) cao 2,2 - 2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25-8.
Anh Nguyễn Thừa Tiến, Nhân viên cây xăng Petrolimex Hà Tĩnh cửa hàng số 70 trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh đoạn xã Thiên Cầm vừa chằng chống trụ bơm xăng vừa cho biết mình cùng 3 nhân viên khác thực hiện trực phòng chống bão tại đây.
Dù gia đình còn nhiều điểm chưa an toàn trước cơn bão số 5 nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ tài sản của cây xăng nên anh ở lại để phòng chống bão. “Ở nhà gia đình phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ để mình yên tâm đi chống bão tại cây xăng”, anh Tiến nói.
Chị Võ Thị Đoàn (34 tuổi, xã Cẩm Hưng) tranh thủ lúc bão chưa vào gọi điện về nhà cách cây xăng 15km để hỏi thăm 3 đứa con nhỏ và mẹ già yếu.
Qua camera, chị dặn dò con cái không được ra khỏi nhà và nghe lời bà để mẹ yên tâm làm việc tại cây xăng. Qua điện thoại, mẹ chị Đoàn cũng động viên chị yên tâm chống bão, thực hiện nhiệm vụ; ở nhà bà cháu vẫn an toàn, ổn định.
“Chồng chị đi xuất khẩu lao động nước ngoài, cháu ở nhà với bà nên chị cũng rất lo lắng. Mong trời yên biển lặng cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn”, chị Đoàn vừa lau nước mắt vừa nói.
10h00: Quân đội, công an hỗ trợ người dân Nghệ An chống bão
10h, tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên lạch Cửa Lò, xã Trung Lộc (Nghệ An), mặc dù mưa lớn, gió mạnh nhưng hàng chục chiến sĩ công an, biên phòng cùng chính quyền địa phương đang hướng dẫn, giúp đỡ người dân gia cố, chằng néo tàu thuyền để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Tại xã Diễn Châu, sáng nay đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đưc Trung và Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Bá Lực thị sát công tác chống bão tại các vị trí xung yếu. Tại đây, đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện nghiêm phương án chống bão theo 5 tại chỗ; đảm bảo nơi ăn ở cho người dân sơ tán; kiểm tra lại tất cả các vị trí xung yếu, có nguy cơ cao ở ven biển, ven sông, thấp trũng.
Tại xã An Châu, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. An Châu hiện có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100 ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ. Tại hiện trường, ông Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.
9h00: Tâm bão cách Nghệ An 140km, sức gió mạnh nhất cấp 16
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 9h sáng nay (25/8), vị trí tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông và cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.
Dự báo, từ nay đến chiều, khi di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, cường độ bão có thể giảm xuống cuối cấp 13, đầu cấp 14.
Về sức gió trên đất liền: Khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km); Khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị và vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; Sâu trong đất liền khu vực từ Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (cách bờ biển khoảng 50-70km), gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sâu hơn nữa về phía Tây, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.
Trung tâm cũng dự báo, gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ bắt đầu xuất hiện từ sáng 25/8. Thời gian gió mạnh nhất là từ 12h đến khoảng 18h cùng ngày.
Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất rất lớn (có thể trên 200mm chỉ trong 3 giờ).
Lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 5 đang cách Nghệ An khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.
Dự báo từ trưa đến chiều nay, bão số 5 sẽ vào đất liền các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị. Đây là cơn bão có cường độ lớn, cấp 14, giật cấp 17, tương đương cuồng phong cấp 2.
Ghi nhận lúc 5 giờ sáng 25-8, tại khu vực phường Cửa Lò và phường Thành Vinh, phường Trường Vinh, xã Trung Lộc (Nghệ An) và các xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh thời tiết có mưa. Gió bắt đầu rít mạnh từng cơn.
Người dân đang tiếp tục chằng nhà cửa và chặt tỉa cành cây xanh.
Từ 6 giờ hôm nay (25-8), cơ quan chức năng đã cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (bắc qua hạ nguồn sông Lam, nối đường quốc gia ven biển qua tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).
Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cấm người và các phương tiện qua cầu Cửa Hội, trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai.
Công ty CP 478 là đơn vị được giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cửa Hội tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ.
Công ty cũng được giao tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa, tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo cấm biển từ 18 giờ chiều 23-8. Tại Nghệ An cũng đã cấm biển từ ngày 23-8.
Ghi nhận sáng nay, tại các tuyến đường ở phường Cửa Lò và đường ven sông Lam và quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) ít người và phương tiện qua lại.
Hôm nay, chính quyền địa phương xã Bích Hào (Nghệ An) và người thân, người dân tổ chức lễ an táng cho ông Nguyễn Văn Sáu (52 tuổi, trú xã Bích Hào) bị điện giật tử vong khi phòng, chống bão số 5.
Cuối chiều hôm qua, ông Sáu cùng vợ và con lên mái tôn bơm nước vào túi ni lông để chằng chống mái tôn, phòng tránh bão số 5. Trong quá trình bơm nước, đường điện đi dưới mái tôn bị hở, rò điện dẫn đến ông bị điện giật. Vợ và con thiếu bình tĩnh xử lý đã lao vào cứu ông Sáu dẫn đến điện giật cả ba người.
Xóm giềng phát hiện sự việc đã hô hoán và cắt điện, cứu gia đình ông Sáu. Cả ba người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Sáu bị thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện vợ và con của ông Sáu đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Nghệ An.
Mưa to, gió giật, cây đổ ở Hà Tĩnh
Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm, trên địa bàn phường Thành Sen đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Nhiều gia đình, cửa hàng, khách sạn đã thực hiện chằng chống nhà cửa.
Tuyến đường tỉnh lộ 21 nối từ TP Hà Tĩnh cũ xuống đường ven biển đã có mưa lớn trắng trời. Người dân gần như không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.
Một số cây xanh hai bên đường đổ rạp và một đường dây điện lớn sà xuống mặt đường, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.
Tại khu du lịch biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) gió thổi từng cơn rít mạnh, mưa liên tiếp trút xuống; phía bờ biển có sóng cao khoảng 2 đến 3m. Các khách sạn, nhà nghỉ không nhận khách lưu trú và dành phòng để hỗ trợ người dân trên địa bàn tránh trú bão. Nhiều người già, trẻ em được hỗ trợ nơi ở và đồ ăn nước uống.
Tại nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm của Công an tỉnh Hà Tĩnh có hàng chục người già, trẻ em được sơ tán đến trú bão số 5. Cơ quan đơn vị đã trích tiềb mua bánh mỳ, đồ ăn hỗ trợ người dân.
Trước gió lớn từ cơn bão số 5, các nhà hàng, khách sạn đã dùng bàn ghế chắn cửa phòng; lấy thép dây thắt chặt các cửa hướng đón gió từ biển. Tránh giật cửa, hư hại tài sản.