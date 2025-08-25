Cập nhật: Bão số 5 áp sát đất liền, khẩn cấp sơ tán 30.000 người dân

Tính đến 6 giờ sáng nay, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người.

Trong đó, Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người.

Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Hiện trạng đê biển các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh chỉ chống được bão gió cấp 9-10

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), các tuyến đê biển từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh được thiết kế chống bảo với gió cấp

9-10, mực nước triều trung bình tần suất 5%. Do vậy, đối với ảnh hưởng của cơn bão số 5, các tuyến đê biển có cao trình đỉnh đê <+4m có nguy cơ cao bị tràn do nước dâng do bão.

Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp. Tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình. Các tuyến đê Hội Thống; Lộc Hà; Cẩm Nhượng, Hải – Hà – Thư, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển.

Mưa lớn làm nhiều nhà dân ở xã Hòa Trạch (Quảng Trị). Ảnh: BẢO THIÊN

Trong khi đó, tại xã Hòa Trạch (Quảng Trị) mưa lớn kéo dài đã bắt đầu gây ngập 1 số nhà dân vùng thấp trũng.

Tuyến đường vào xã Cảnh Dương cũ (nay là xã Hòa Trạch) ngập sâu khoảng 40 cm.