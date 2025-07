Cập nhật: Bão số 3 đang ở ven bờ Hải Phòng – Ninh Bình

Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường trung tâm của tỉnh bị ngập sâu

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh tối trời trên nhiều tuyến phố đường trung tâm tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước.

Bão đang cách Hưng Yên chỉ 10km

“Chủ quầy khác đều ở khu vực ngoại thành Hà Nội nên họ lo bão to như bão Yagi năm ngoái, ngập úng, cây đổ không về được nhà nên hôm nay họ không quyết định không đi bán hàng” – theo chị Huyền.

Tại Hà Nội, lúc 9 giờ trời đã bắt đầu mưa và gió mạnh hơn. Ghi nhận tại một chợ ở phường Từ Liêm (Hà Nội) cho thấy đa phần các tiểu thương đều đã đóng cửa, nghỉ bán hàng do bão.

Phú Thọ: Sơ tán 229 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Tính từ chiều ngày 21-7 đến 7 giờ 00 ngày 22-7, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa do ảnh hưởng của bão số 3, lượng mưa tại một số trạm: An Bình (xã An Bình): 93,6 mm; Yên Trị (xã Yên Trị) 64,6 mm; BQL Ngọc Sơn (xã Lạc Sơn): 64,4 mm…, các trạm còn lại trong tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa 2-50 mm.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có thiệt hại. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã sơ tán 229 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiểm cứu nạn tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành đã lập các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn.

Nghệ An: Nhiều nơi bị ngập úng