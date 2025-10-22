Cập nhật: Bão số 12 suy yếu một cấp, Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (22/10), cường độ bão số 12 đã giảm xuống 1 cấp.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.

Dự báo 4 giờ ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Vị trí: Ở khoảng 16,5°N-108,8°E, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ: Suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 16 giờ ngày 23/10, bão đi theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Vị trí: Ở khoảng 15,6°N-107,5°E, trên khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng. Cường độ: Suy yếu dần và hình thành một vùng áp thấp (cấp <>

Hướng đi của bão số 12

