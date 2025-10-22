Cập nhật: Bão số 12 suy yếu một cấp, Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (22/10), cường độ bão số 12 đã giảm xuống 1 cấp.
Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.
Dự báo 4 giờ ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Vị trí: Ở khoảng 16,5°N-108,8°E, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ: Suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10.
Lúc 16 giờ ngày 23/10, bão đi theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Vị trí: Ở khoảng 15,6°N-107,5°E, trên khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng. Cường độ: Suy yếu dần và hình thành một vùng áp thấp (cấp <>
Huế: Học sinh toàn thành phố nghỉ học, kiểm tra khẩn bờ biển Thuận An
Chiều 22-10, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt tại một số điểm trường và các địa phương gồm phường Hòa Châu, Phong Dinh và các xã Quảng Điền, Phú Vinh, Đan Điền.
Ngành Giáo dục và Đào tạo TP Huế, cho biết đã thông báo cho học sinh tất cả các trường học trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều 22-10 và cả ngày 23-10.
Cũng trong chiều 22-10, Bí thư Thành ủy TP Huế Nguyễn Đình Trung cùng Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 (Fengshen) và tình hình ứng phó mưa lũ.
Tại phường Thuận An, đoàn công tác đã thị sát khu vực sạt lở bờ biển qua tổ dân phố Hải Thành và Hòa Duân. Đây là tuyến bờ biển du lịch, có nhiều hàng quán, song nhiều năm qua liên tục bị sóng đánh sập, xâm thực nghiêm trọng.
Sau bão số 9 (cuối tháng 9-2025), khu vực này bị sóng "ăn sâu" khoảng 70 m, dài 300 m, buộc TP Huế phải công bố tình huống khẩn cấp.
Theo ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 12, sóng lớn tiếp tục đánh sâu vào bờ, cuốn cả đá tảng, gây sạt lở mới dù địa phương đã gia cố kè mềm.
Quảng Ngãi: Trời quang đãng, ít mây trước khi bão vào, Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện
Tại Quảng Ngãi, trong ngày 22-10, trời ít mưa. Chiều cùng ngày, trời ít mây, quang đãng.
Dù vậy, trong nhiều ngày liên tục, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện việc nhiều biện pháp phòng, chống bão.
Trong ngày 22-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập hai đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 12. Đoàn do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chủ trì, trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão, mưa lũ, sạt lở đất tại các xã, phường Ba Vinh, Tịnh Khê, Trương Quang Trọng và An Phú.
Ngày 22-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn kiểm tra phòng, chống bão và khảo sát thực tế dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, TP Quảng Ngãi (cũ).
Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng dự báo, hoàn lưu bão số 12 sẽ gây mưa lớn diện rộng.
Do đó, những ngày qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo và cử một Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi các hồ thủy điện, thủy lợi lớn của tỉnh.
Đến 11 giờ 30 ngày 22-10, toàn bộ tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã nhận thông tin về bão số 12, nhiều hồ chứa nước trên địa bàn đạt gần đầy dung tích, song mực nước các sông vẫn ở dưới mức báo động 1.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 293 tàu với 3.932 lao động vẫn đang hoạt động trên các vùng biển. Cụ thể, khu vực Vịnh Bắc Bộ có 7 tàu; vùng biển Hoàng Sa 21 tàu; giữa Biển Đông, Trường Sa, DK1 có 196 tàu; vùng Nam Biển Đông 64 tàu và khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng 5 tàu. Tất cả các tàu đã được liên lạc, hướng dẫn di chuyển tránh xa khu vực nguy hiểm.
Hiện có 6.129 tàu neo đậu an toàn tại các bến, trong đó 942 tàu neo trong địa bàn tỉnh, gồm các cảng Mỹ Á, Sa Huỳnh, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa và Lý Sơn. Ngoài ra, 57 lồng bè nuôi trồng hải sản tại Lý Sơn cũng đã được đưa vào khu neo đậu tránh trú bão.
Trước đó, để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi Gò Oát, thôn Ba Lang có nguy cơ sạt lở đến tập trung ở nhà văn hóa thôn Ba Lang và Hóc Đô.
Quảng Trị: Công an tỉnh sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm
Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (FENGSHEN), lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng ứng trực, sẵn sàng các loại phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn. Phân công cán bộ, chiến sỹ về địa bàn cơ sở, nhất là các vùng thấp trũng, nguy cơ ngập lụt cao, bám nắm địa bàn, kịp thời nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có các biện pháp, giải pháp sơ tán người dân khi cần thiết.
Công an các xã vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt cao, vùng miền núi dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các vùng ven sông, ven biển… đã tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con nhân dân chủ động các phương án phòng tránh, di chuyển, kê cao đồ đạc, tài sản và sẵn sàng di dời khi có nguy cơ nước lũ lên cao… Nhất là tại các ngầm tràn, đường giao thông liên thôn, liên xã dễ ngập lụt sẽ được cắm chốt cảnh báo để hướng dẫn, nhắc nhở người dân đi lại được an toàn.
Từ chiều tối nay 22-10 và đến ngày mai 23-10 Công an tỉnh Quảng Trị từ tỉnh đến cơ sở đã và đang sẵn sàng chủ động các phương án, lực lượng, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.