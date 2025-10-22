Cập nhật: Bão số 12 suy yếu một cấp, các địa phương chạy đua ứng phó đợt mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (22/10), cường độ bão số 12 đã giảm xuống 1 cấp.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.

Dự báo 4 giờ ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Vị trí: Ở khoảng 16,5°N-108,8°E, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ: Suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 16 giờ ngày 23/10, bão đi theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Vị trí: Ở khoảng 15,6°N-107,5°E, trên khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng. Cường độ: Suy yếu dần và hình thành một vùng áp thấp.

Hướng đi của bão số 12

Đà Nẵng: Nước sông Hàn tràn mặt đường gây ngập khu dân cư

Khu vực bờ kè đường Như Nguyệt (phường Hải Châu) trong ngày 22-10 tiếp tục hứng chịu liên tiếp các đợt công phá của sóng sông Hàn. Dù không có mưa, nhưng nước biển đang dâng cao, các đợt sóng vỗ lên bờ kè, tràn qua vỉa hè chảy xuống đường Như Nguyệt gây ngập úng. Nước từ đây tràn vào các tuyến đường bên trong gây ngập úng khu dân cư từ 10-20 cm. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt, dùng bao cát chặn bớt nước. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang túc trực hướng dẫn giao thông, ngăn không cho người dân tập trung sát bờ kè quay phim, chụp hình. + Tại khu vực bờ biển thuộc khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), do ảnh của thời tiết xấu, sóng biển và gió mạnh tiếp tục gây sạt lở rộng, chiều sâu khoảng 28m, dài 100m. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà nẵng điều động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng của địa phương tiến hành khắc phục, gia cố tạm thời để kè chắn lại khu vực sạt lở. Chiều nay (22-10), Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác của Thành uỷ kiểm tra công tác phòng chống bão số 12 tại các khu vực xung yếu trên địa bàn. Tại đường Mẹ Suốt – nơi “rốn ngập” của TP, ông Quang yêu cầu các lực lượng tham gia ứng phó bão số 12 với phương châm đặt tính mạng của người dân lên trên hết. “Rà soát, kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Nếu người dân không chịu đi chúng ta phải cương quyết cưỡng chế”, ông Quang yêu cầu. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực đường Mẹ Suốt - nơi "rốn ngập" của TP. Ảnh: Thanh Nhật Resort 5 sao ở Đà Nẵng dành 100 phòng cho người dân trú bão số 12﻿

Ngày 22-10, Hoiana Resort cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 khu nghỉ dưỡng này đã phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa và Thăng An (TP Đà Nẵng) triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân trong khu vực trú bão số 12 đang đổ bộ vào TP. Theo đó, resort này đã chuẩn bị hơn 100 phòng với đầy đủ tiện nghi như chăn, đệm, nước sạch và nhà vệ sinh riêng để đón người dân địa phương đến tránh trú bão trong trường hợp cần thiết. Hoiana Resort chuẩn bị hơn 100 phòng phục vụ miễn phí người dân trú bão số 12. Đồng thời, khu nghỉ dưỡng cũng cung cấp bữa ăn miễn phí hằng ngày cho người dân sơ tán, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản trong suốt thời gian mưa bão. Phía resort đã chủ động gửi thư đến chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trên địa bàn doanh nghiệp hoạt động. Nhằm rà soát, lập danh sách người dân có nhu cầu sơ tán và tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ở và hỗ trợ người dân một cách an toàn, kịp thời và hiệu quả nhất.

