Cập nhật: Bão số 10 đã ở trên vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị

Tổng đài 112 sẵn sàng tiếp nhận thông tin sự cố do báo số 10
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, các cơ quan chức năng kêu gọi người dân khi gặp tình huống khẩn cấp hãy gọi ngay tổng đài 112 để được hỗ trợ kịp thời. Đây là số điện thoại khẩn cấp quốc gia, được vận hành trên phạm vi cả nước từ ngày 23/8 theo Nghị định 200/2025 của Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, việc phổ biến rộng rãi tổng đài 112 lúc này là rất cần thiết, bởi thực tế nhiều người dân vẫn chưa biết hoặc chưa quen sử dụng.
Tổng đài 112 tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ rủi ro cũng như yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân, sau đó kết nối đến các lực lượng chức năng để triển khai ứng cứu.
Hệ thống 112 được thiết kế liên thông trực tiếp với các số khẩn cấp quen thuộc như 113, 114, 115, cùng với hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam và các kênh liên lạc phục vụ phòng thủ dân sự.
Các trung tâm 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trực ban tổng đài có trách nhiệm ghi nhận thông tin, báo cáo ngay cho chỉ huy, đồng thời chuyển tiếp đến cơ quan chức năng phụ trách để xử lý.
Trong trường hợp vượt quá khả năng địa phương, thông tin sẽ được báo cáo lên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quốc gia để kịp thời huy động chi viện.
Tổng đài 112 do Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm kết nối thông suốt, miễn phí cuộc gọi, tin nhắn và cả dữ liệu đa phương tiện.
Đặc biệt, hệ thống miễn cước cuộc gọi cố định, di động, tin nhắn và đa phương tiện đến hệ thống tổng đài 112.
Thanh Hóa: mưa trên diện rộng, khu vực biển lặng gió
Khoàng 22 giờ ngày 28-9, tại khu vực Thanh Hóa đang có mưa trên diện rộng, tuy nhiên lượng mưa không liên tục. Ghi nhận tại khu vực phường Tĩnh Gia (phía Nam tỉnh Thanh Hóa) - nơi dự kiến sẽ ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, trời lúc mưa, lúc tạnh.
Còn tại khu vực biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) thời điểm buổi chiều 28-9, gió giật mạnh, nhưng thời điểm này gió đã lặng, trời có mưa nhưng không lớn.
Trước đó, trong chiều cùng ngày Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại khu vực Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn và các khu dân cư thuộc địa bàn các phường Nghi Sơn, Tân Dân (thuộc thị xã Nghi Sơn cũ).
Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh biểu dương các địa phương, đơn vị và người dân đã khẩn trương, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Đồng thời lưu ý, bão số 10 là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, do vậy các đơn vị, địa phương và người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.
Quảng Trị: Nhiều nơi cúp điện, cây đổ la liệt
Theo PLO, vào lúc 22 giờ, tại khu vực các xã phía Bắc Quảng Trị, giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh như: Phú Trạch, Hòa Trạch, Quảng Trạch... mưa lớn kèm gió giật mạnh.
Tại xã biển Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đang áp sát bờ, gió giật rất mạnh và mưa xối xả, bay mái tôn.
Theo ghi nhận tại khu vực xã Phú Trạch hiện đã mất điện, trời rất tối, nhiều nhà dân cũng đã bị gió bão cuốn tốc mái tôn, cây cối, cột điện ngã đổ.
Báo Người Lao Động cho biết, trên Quốc lộ 1, xe cộ thưa thớt, từng ô tô chống chọi với những cơn gió giật liên hồi, mưa quất tung tóe. Một số đoạn nước từ trên núi dồn xuống không thoát kịp, ngập sâu gần 30 cm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nơi đây, người dân hầu như không ai ra đường, nhiều hộ sống trong nhà cấp bốn phải tìm sang trú nhờ ở những căn nhà kiên cố hơn.
Tại phường Đồng Hới, gió bão gào rít liên tục, mưa nặng hạt khiến nhiều cây xanh trên các tuyến phố trung tâm như Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Lợi… bị quật đổ. Một số cây lớn bật gốc, chắn ngang lòng đường, cản trở giao thông. Âm thanh mái tôn rung bần bật trong từng đợt gió càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, lo âu.
Chính quyền địa phương liên tục phát đi khuyến cáo khẩn, đề nghị người dân tuyệt đối hạn chế ra đường, chủ động gia cố nhà cửa, kiểm tra hệ thống điện, đồng thời chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ.
Lực lượng chức năng túc trực 24/24, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán người dân ở vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực có nguy cơ sạt lở khi bão số 10 còn tiếp tục gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng trong nhiều giờ tới.
Theo ghi nhận, khoảng 21 giờ, tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Phú Trạch, Quảng Trị) - cách đèo Ngang khoảng 2 km về phía Bắc, gió quần thảo dữ dội, từng cơn rít xuyên qua mái nhà, cuốn phăng những tấm tôn mỏng. Cây cối ngả nghiêng, nhiều đoạn đổ gãy, chắn ngang đường.
Khu vực này mất điện từ trước đó gần 2 giờ. Ánh sáng duy nhất còn lại là từ những chiếc đèn năng lượng mặt trời lập lòe trong gió mưa.
Nghệ An cấm đường từ từ 23 giờ ngày 28-9
Tối 28-9, UBND tỉnh Nghệ An có thông báo hỏa tốc yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10. Xác định thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe nhân dân.
Theo đó, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền trên địa bàn tỉnh (dự kiến từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe.
Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời bắt đầu từ 23 giờ ngày 28-9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau).
Mưa lớn do bão số 10 khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu
Huế: cho học sinh nghỉ ngày 29/9 do ảnh hưởng bão số 10
Theo VOV, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có văn bản đề nghị các địa phương và cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học trong ngày 29/9 để đảm bảo an toàn.
Cụ thể, UBND các xã, phường thuộc vùng bị ảnh hưởng được yêu cầu chủ động đánh giá tình hình thực tế và chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đóng trên địa bàn thấp trũng, dễ bị ngập lụt, người đứng đầu đơn vị được trao quyền tự quyết định việc nghỉ học căn cứ vào tình hình cụ thể.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng lưu ý, các trường sẽ bố trí thời gian học bù hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ và kế hoạch năm học. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ, triển khai kịp thời các biện pháp phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết: “Hiện nay, một số trường của thành phố Huế như ở Phong Dinh, Phong Thái, Thuận An và nhiều điểm trường ở thị xã Phong Điền cũ, có nơi trường học là nước ngập mặt nền của trường. Các đường đi vào trường thì cũng không vào được. Sở Giáo dục- Đào tạo có chỉ đạo với các địa bàn bị ngập cục bộ, thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày mai. Khi nước rút, dọn dẹp vệ sinh, tổ chức cho học sinh đi học lại. Còn lại tất cả các trường đóng trên địa bàn thành phố, hiện nay, mưa đã ngớt, nên các trường học khác thì vẫn tổ chức dạy học bình thường”.