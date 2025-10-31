Cặp MC hot của VTV3 tái hợp, dẫn dắt chương trình thực tế cho sinh viên

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa công bố chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới trở lại sóng VTV3 vào lúc 20h00 Chủ nhật hằng tuần trong tháng 11.

Với format được làm mới toàn diện, Sinh viên thế hệ mới 2025 tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam, nơi những ý tưởng, dự án cộng đồng và tinh thần cống hiến được lan tỏa mạnh mẽ.