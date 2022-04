Cặp đôi say xỉn quỳ hôn đắm đuối giữa phố Tạ Hiện

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi trai gái ngồi hôn nhau âu yếm giữa phố Tạ Hiện (Hà Nội) khiến nhiều người xôn xao.

Trong cip, một cô gái mặt váy màu tím có biểu hiện say xỉn ngồi bệt xuống đường. Lúc này, nam thanh niên được cho là bạn trai cũng ngồi đối diện dỗ dành để đi về.