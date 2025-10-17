Cặp đôi nhà sát vách ở Phú Thọ cưới nhau, tài xế ‘đau đầu’ chuyện lái xe hoa

Mối duyên khó ngờ

Bùi Thị Kim Anh (SN 2000) và Quách Văn Thông (SN 1994) cùng sinh ra và lớn lên ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hành trình từ hàng xóm sát vách trở thành bạn đời của cặp đôi có nhiều điều thú vị.

Kim Anh chia sẻ, nhiều năm trước, bố mẹ cô mua lại mảnh đất của bố mẹ Văn Thông và xây căn nhà ngay cạnh. Kể từ đó, họ trở thành hàng xóm sát vách.

“Hai bên gia đình thân nhau nên chỉ xây một đoạn tường rào ngắn để ngăn cách lối cổng ra, vào và mở một lối đi để tiện sang nhà nhau chơi”, Kim Anh nói.

Nhà Kim Anh và Văn Thông được ngăn cách bởi một bức tường rào

Hơn kém nhau 6 tuổi nên thuở nhỏ, cặp đôi ít chơi với nhau. Trong ấn tượng của Kim Anh, Văn Thông là chàng trai tinh nghịch, hay bắt nạt cô.

Tuy nhiên, cô lại rất thân với gia đình anh. Ngày còn nhỏ, mỗi khi bố mẹ đi vắng, chị em Kim Anh hay sang nhà Văn Thông ăn chực. Bố mẹ Văn Thông hiền lành, quý trẻ, để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Kim Anh.