Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Mối tình sát vách

Võ Ngọc Nhiều (SN 2000, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đã có một đám cưới khó quên vào ngày 1/10 vừa qua khi nhà gái và nhà trai cách nhau vỏn vẹn 5m. Chú rể của Ngọc Nhiều là Tô Văn Quang (SN 1998).

Ngọc Nhiều và Văn Quang sinh ra và lớn lên trong cùng một con hẻm của xã Kiên Lương. Từ nhà gái đi sang nhà trai chỉ vài bước chân.Suốt mấy chục năm qua, hai nhà dùng chung một khoảng sân.

Cặp đôi kết hôn sau 11 năm yêu

Cặp đôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Những năm tháng phổ thông, Quang thường chở cô em hàng xóm kém 2 tuổi đi học trên chiếc xe đạp bạc màu. Quãng đường đến trường theo thời gian đã trở thành nơi vun đắp tình cảm của hai người.

“Nhà tôi với nhà anh ấy rất thân nhau. Bố mẹ tôi xem anh như con cái trong nhà vậy. Đặc biệt là bố, đi đâu cũng đưa anh Quang theo cùng.

Sau này, anh luôn miệng gọi bố tôi là ‘sư phụ’ vì được bố dạy bẫy chim, bắt cá, rót bia...”, Nhiều kể.