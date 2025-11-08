Cặp đôi hủy đám cưới vì bố chú rể tự ý mời thêm 20 gia đình lạ mặt

Sau nhiều lần tìm giải pháp và nhận thấy không thể đạt được thỏa thuận, cặp đôi quyết định hủy bỏ toàn bộ kế hoạch đám cưới.

“Họ nói nếu chúng tôi không làm theo ý họ, họ sẽ không chi trả gì cả. Tôi biết khi bố mẹ đóng góp, họ thường có quyền đưa ra ý kiến nhưng tôi cảm thấy điều này đã rõ ràng vượt quá giới hạn”, cô dâu kể.

Được biết, bố mẹ chú rể có hỗ trợ một phần chi phí tiệc cưới nhưng đã rút lại một nửa số tiền sau khi bị cặp đôi yêu cầu hủy lời mời với nhóm khách lạ.

“Chúng tôi đã xem lại hợp đồng, chi phí và nhận thấy việc hủy đám cưới ít tổn thất hơn dự kiến. Vì vậy, chúng tôi hủy bỏ tất cả. Chúng tôi chỉ muốn có một đám cưới nhỏ, riêng tư. Mọi thứ đã đi quá xa”, cô chia sẻ.

Cuối cùng, cặp đôi dự định chuyển đến nơi ở mới và tổ chức một lễ cưới riêng tư vào năm sau. “Chúng tôi rất háo hức được thực hiện đám cưới theo cách của riêng mình, không còn chịu áp lực từ người khác”, cô cho biết.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến cho rằng ranh giới riêng tư đã bị xâm phạm, và hành động của bố chú rể là không thể chấp nhận.

“Đây là đám cưới của bạn, không phải của ông ấy. Việc hỗ trợ tài chính không đồng nghĩa với quyền kiểm soát danh sách khách mời”, một người bình luận.