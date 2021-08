Cặp đôi fashionista U80 gây bão MXH với phong cách siêu đỉnh

Mỗi một bộ trang phục của ông bà đều do cả hai cùng nhau chọn lựa và bàn bạc.

Sau đó, những người bạn cao tuổi của cặp đôi cảm thấy vô cùng hứng thú với gu thời trang táo bạo và sự tự tin, phong thái tuyệt vời của ông bà nên đã khích lệ họ trở thành cặp đôi influencer.

Mỗi một bộ trang phục của ông bà đều do cả hai cùng nhau chọn lựa và bàn bạc. Không ít trong số đó còn do chính tay bà Britt thiết kế và cắt may.



Chẳng mất quá nhiều thời gian, chỉ sau khoảng 2 năm kể từ đăng tải ảnh lên Instagram, hai vợ chồng đã trở nên nổi tiếng. Hiện họ còn nhận được cả những lời mời tham gia sự kiện và đóng quảng cáo.

Ngay cả khi không đi chụp ảnh, phong cách ăn mặc đời thường của hai ông bà cũng được chăm chút. Dù đi đến đâu, ông bà cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn.