Cặp đôi Đà Nẵng dựng căn nhà 'trốn phố' đẹp lạ, đón hoàng hôn nên thơ

Cách đây gần 1 năm, Võ Thị Như Quỳnh (SN 1999, quê Đắk Lắk) cùng chồng là Trần Đức Tài quyết định chuyển tới phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng sinh sống.

Trước đó, Quỳnh làm du lịch ở trung tâm thành phố Đà Nẵng nhưng nhà ở Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) nên hằng ngày phải di chuyển giữa hai nơi với quãng đường vài chục km. Mỗi ngày đi qua phường Điện Bàn Đông, Quỳnh rất ấn tượng với khung cảnh xanh mát và bầu không khí trong lành nơi đây.

Ngôi nhà nhỏ mới xây của vợ chồng Quỳnh – Tài gây ấn tượng với thiết kế phá cách

Thấy vị trí này cũng thuận tiện, cách Hội An khoảng 7km và trung tâm TP tầm 15km, đi ra biển chỉ hơn 1,5km, cô bàn với chồng tìm mua một mảnh đất ở đây để xây nhà.

“Ngày ngày đi về, mình cảm nhận được cuộc sống nơi này rất yên bình. Sáng tràn ngập nắng vàng, chiều gió biển thổi vào mát rượi, tối lại có thể nghe tiếng sóng vỗ xa xa.

Thú thật, ban đầu vợ chồng mình không nghĩ đến chuyện mua đất. Nhưng khi thấy giá đất khu vực này vẫn còn rất 'dễ chịu' so với mặt bằng xung quanh vùng ven Đà Nẵng - Hội An, cả hai bàn nhau mua rồi xây căn nhà nhỏ.

Chúng mình mong muốn có một chốn nghỉ vừa đủ gần để đi làm, vừa đủ xa để bình yên”, Quỳnh chia sẻ.