Cấp cứu người đàn ông bị đinh thép cắm sâu vào cổ khi đang thi công công trình

Bệnh nhân là ông T.V.S (49 tuổi, trú tại Bắc Ninh), được chuyển đến khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng nguy kịch, khó thở, vùng cổ trái cắm sâu một dị vật bằng kim loại.
Theo lời người nhà, trước khi vào viện khoảng 2 giờ, trong lúc căng dây cước để thi công công trình, sợi dây bất ngờ bật ngược khiến một chiếc đinh thép văng mạnh và đâm xuyên vào cổ.
Sau khi được sơ cứu tại tuyến y tế cơ sở, ông S. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các bước xử trí cấp cứu ban đầu, cho thở oxy, giảm đau, cố định vết thương, sau đó chụp cắt lớp vi tính vùng cổ - ngực để đánh giá mức độ tổn thương.
Kết quả hình ảnh cho thấy chiếc đinh thép đã xuyên qua thành bên khí quản và nằm sát đường đi của tĩnh mạch cảnh trong trái, có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, sốc mất máu và tử vong nếu không xử trí kịp thời.
Các bác sĩ khoa Cấp cứu nhận định đây là tình huống cấp cứu ngoại khoa tối khẩn, đã nhanh chóng hội chẩn với ê-kíp ngoại lồng ngực và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ.
Sau khi rút dị vật, bệnh nhân đã được khâu phục hồi khí quản bị tổn thương, đồng thời xử trí vết thủng tĩnh mạch cảnh trong, khu vực mạch máu lớn, nếu vỡ sẽ gây chảy máu ồ ạt, rất khó kiểm soát.
Sau mổ, bệnh nhân may mắn qua cơn nguy kịch, huyết động ổn định, không sốc, đang được tiếp tục điều trị.
Bác sĩ Đàm Dũng, khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay vết thương khí quản xuyên thấu có dị vật là tình huống cấp cứu cực kỳ nguy hiểm.
Khu vực cổ tập trung nhiều cơ quan sống còn như khí quản, mạch máu lớn, thực quản, tủy sống…, chỉ một thao tác sai hoặc chậm trễ đều có thể gây tử vong ngay tại chỗ hoặc trên đường chuyển viện.
Bác sĩ Dũng khuyến cáo nguyên tắc sơ cứu người bị dị vật đâm vùng cổ người dân cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức. Không được tự di chuyển nạn nhân nếu không cần thiết. Tuyệt đối không rút dị vật tại chỗ.
Dị vật có thể đang bịt lỗ thủng mạch máu hoặc khí quản. Việc rút ra không đúng cách có thể gây chảy máu ồ ạt, tụt huyết áp, suy hô hấp hoặc tử vong tại chỗ.
Băng cố định dị vật tại chỗ bằng vật liệu mềm, vô khuẩn, tránh làm dị vật xê dịch. Tuyệt đối không chèn ép đường thở.Ưu tiên vận chuyển bằng xe cấp cứu chuyên dụng, có nhân viên y tế đi kèm. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có năng lực phẫu thuật cấp cứu và hồi sức chuyên sâu.