Cấp cứu người đàn ông bị đinh thép cắm sâu vào cổ khi đang thi công công trình

Theo lời người nhà, trước khi vào viện khoảng 2 giờ, trong lúc căng dây cước để thi công công trình, sợi dây bất ngờ bật ngược khiến một chiếc đinh thép văng mạnh và đâm xuyên vào cổ.

Bệnh nhân là ông T.V.S (49 tuổi, trú tại Bắc Ninh), được chuyển đến khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng nguy kịch, khó thở, vùng cổ trái cắm sâu một dị vật bằng kim loại.

Sau khi được sơ cứu tại tuyến y tế cơ sở, ông S. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các bước xử trí cấp cứu ban đầu, cho thở oxy, giảm đau, cố định vết thương, sau đó chụp cắt lớp vi tính vùng cổ - ngực để đánh giá mức độ tổn thương.

Kết quả hình ảnh cho thấy chiếc đinh thép đã xuyên qua thành bên khí quản và nằm sát đường đi của tĩnh mạch cảnh trong trái, có thể dẫn đến suy hô hấp cấp, sốc mất máu và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu nhận định đây là tình huống cấp cứu ngoại khoa tối khẩn, đã nhanh chóng hội chẩn với ê-kíp ngoại lồng ngực và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ.