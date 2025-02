Cấp cứu 3 chàng trai gặp tai nạn oái oăm sau đêm Valentine 'máu lửa'

Theo bác sĩ Duy, thông thường sau dịp Valentine hàng năm, số lượng nam giới đến nơi ông làm việc khám và điều trị các tai nạn "phòng the" tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do các cặp đôi (đặc biệt là những người trẻ) chưa có nhiều kinh nghiệm, thường chọn quan hệ mạnh bạo để tăng thêm cảm xúc.

Ngoài các tình trạng như trên, có thể kể đến những tai nạn khác như gãy dương vật (xảy ra khi dương vật bị tổn thương do va chạm mạnh hoặc tư thế quan hệ không đúng), vấn đề xuất tinh sớm hay rối loạn cương dương. Ngoài ra, nạn nhân cũng có nguy cơ gặp ám ảnh về tinh thần.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine, tỷ lệ nam giới gặp phải tai nạn "phòng the" là 12%. Trong đó, các tai nạn thường gặp nhất là rách dây thắng bao quy đầu (35%), gãy dương vật (20%) và tổn thương mạch máu dương vật (15%).

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Urology vào năm 2006 cho thấy, thắt nghẹt bao quy đầu là một trong những tai nạn thường gặp ở nam giới trẻ, đặc biệt là trong lần quan hệ đầu tiên.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh gặp những tai nạn đáng tiếc khi quan hệ, các cặp đôi cần trang bị cho mình những kiến thức về sức khỏe sinh sản, lắng nghe cơ thể, quan hệ an toàn với tư thế phù hợp, vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước và sau khi quan hệ để tránh nhiễm trùng.

Ngoài ra, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe sinh lý và được tư vấn, điều trị kịp thời. Không lạm dụng chất kích thích (như rượu, bia) vì có thể làm mất kiểm soát và tăng nguy cơ gặp tai nạn.