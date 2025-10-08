Cào trúng hơn 52 tỷ đồng, người phụ nữ run rẩy ký lên tấm vé số

Sau khi cào lớp bạc phủ trên vé, người phụ nữ phát hiện mình trúng thưởng 2 triệu USD. Bà không thể tin vào mắt mình, run rẩy cầm tấm vé trúng giải rời trạm xăng.

"Tay tôi không ngừng run rẩy khi ký lên tấm vé số để xác nhận trúng giải, lúc ở cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng. Thật không ngờ giấc mơ có thể thành hiện thực nhanh tới vậy", người may mắn trúng giải chia sẻ.