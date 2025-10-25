Cao nguyên Lâm Viên se lạnh, dã quỳ sắp nhuộm vàng cao nguyên

Sắc vàng ấm áp của hoa nổi bật giữa nền trời xanh biếc, tạo nên khung cảnh khiến bất cứ ai đi qua cũng phải chậm lại để ngắm nhìn.

Trên các cung đường quen thuộc, những bụi dã quỳ đầu tiên đã bắt đầu hé nở.

Theo người dân địa phương, chỉ khoảng hơn một tuần nữa, dã quỳ sẽ nở rộ, phủ vàng khắp sườn đồi, thung lũng, biến Lâm Đồng thành “thiên đường sắc vàng” thu hút hàng vạn du khách.

Mùa dã quỳ thường kéo dài từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11, thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn của vùng cao nguyên. Du khách có thể lựa chọn các cung đường ngắm hoa như Lang Biang – Lạc Dương, khu vực hồ Tuyền Lâm, Tu Tra – Đơn Dương hay Tà Nung – Cam Ly.

Những năm gần đây, nhiều tour chụp ảnh, trải nghiệm mùa dã quỳ được các doanh nghiệp lữ hành tổ chức, kết hợp với thưởng ngoạn mùa hồng chín và khám phá văn hóa bản địa, giúp du lịch Lâm Đồng thêm phần hấp dẫn.