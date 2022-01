Cao nguyên đá Đồng Văn được du khách lựa chọn nhiều trong dịp nghỉ lể

Mặc cho giá rét kèm theo những cơn mưa phùn của Cao nguyên đá Đồng Văn, những ngày này, hàng ngàn khách du lịch thập phương đã chọn các điểm du lịch nổi tiếng của Hà Giang để tham quan nghỉ dưỡng như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Dinh thự nhà Vương, phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn). Hay như Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; điểm dừng chân Mã Pì Lèng và đi thuyền ngắm cảnh hẻm Tu Sản trên lòng hồ thủy điện Nho Quế (thuộc huyện Mèo Vạc). Đặc biệt, du khách đến thăm quan Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village (thuộc huyện Quản Bạ)… mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, song các cơ sở dịch vụ, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn nơi đây đã thực hiện tốt khuyến cáo mà ngành Y tế Hà Giang đề ra.



Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường cho biết: Trong những ngày qua, để thu hút khách du lịch trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Mèo Vạc đã chủ động tạo mọi điều kiện, thích ứng linh hoạt, giới thiệu đến với du khách Mèo Vạc là điểm đến du lịch an toàn qua các trang mạng xã hội.



Đặc biệt, huyện Mèo Vạc cũng đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới phù hợp với tình hình thích ứng linh hoạt, an toàn với COVID-19. UBND huyện Mèo Vạc cũng phối hợp tốt với các doanh nghiệp lữ hành để tạo thêm nhiều tuyến tham quan hấp dẫn cũng như tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm để thu hút khách du lịch. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.



Anh Nguyễn Quốc Huy, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Bản thân anh và những người thân trong gia đình đã đi thăm quan ở rất nhiều nơi trong cả nước và đi một số nước ở nước ngoài, song với cảm nhận của anh Hà Giang nói chung và các huyện trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thật đẹp. Chúng tôi rất ấn tượng khi đến đây được thưởng lãm khung cảnh bình minh giữa những làn sương mù dày đặc. Thực sự nơi đây là một điểm du lịch mà ít nơi nào có được. Ngay sau chuyến đi này, gia đình chúng tôi nhất định sẽ quay trở lại trong một ngày gần đây và sẽ giới thiệu với những người bạn, người thân để mọi người biết đến Hà Giang nhiều hơn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết: Lượng khách du lịch đến với Hà Giang trong dịp nghỉ lễ Tết dương lịch là những dấu hiệu khởi sắc. Chúng tôi hy vọng dịch COVID-19 sẽ sớm được kiểm soát để ngành du lịch trong nước nói chung và Hà Giang nói riêng sớm phục hồi trở lại. Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “Phát triển phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, trong năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Giang, phấn đấu tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 15%/năm.



Hà Giang cam kết tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, hoàn thiện thể chế và các cơ chế chính sách, phương thức quản lý, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển sản phẩm du lịch. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển mạnh thị trường khách du lịch nội địa, thu hút khách du lịch quốc tế sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Cùng đó, tỉnh cũng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trong xây dựng điểm đến. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển… Phấn đấu xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Minh Tâm