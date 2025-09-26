Cao Bằng mùa lúa chín, thơ mộng và yên bình

Từ cuối tháng 9 đến tháng 10, Cao Bằng khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ của mùa lúa chín, trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thiên nhiên.
Mùa lúa chín ở Cao Bằng thu hút du khách bởi vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa bình yên cùng không khí mát mẻ, trong lành. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh triền núi, xen lẫn màu xanh non và sắc vàng óng, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, làm say lòng bất cứ ai đặt chân tới mảnh đất này.
Tại các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Phong Nậm... khung cảnh mùa gặt hiện lên vô cùng thơ mộng. Những ngôi nhà nhỏ nằm giữa thung lũng, bao quanh bởi ruộng lúa chín vàng, khói lam chiều vương trên mái ngói, tất cả hòa quyện tạo thành bức tranh làng quê bình yên.
Du khách tới Cao Bằng mùa này không chỉ được ngắm nhìn ruộng bậc thang như dải lụa mềm vắt ngang sườn núi, mà còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống vào mùa gặt của người dân địa phương.
Không chỉ là nơi thưởng ngoạn phong cảnh, mùa lúa chín ở Cao Bằng còn là cơ hội tuyệt vời để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Từng tia nắng vàng buông xuống cánh đồng, phản chiếu sắc lúa óng ánh, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Đặc biệt, du khách có thể kết hợp hành trình ngắm lúa chín và tham quan những danh thắng nổi tiếng tại Cao Bằng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, núi Mắt Thần hay hồ Thang Hen. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và bức tranh mùa vàng mang đến trải nghiệm khó quên cho bất cứ ai.
Đến với Cao Bằng vào mùa vàng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của núi rừng và đồng lúa, mà còn cảm nhận rõ nét sự hiếu khách, mộc mạc và chân tình của con người nơi đây.
Cao Bằng mùa lúa chín không những đẹp với màu xanh - vàng óng ả trải dài khắp các thửa ruộng bậc thang, mà còn mang đến cho du khách một kiểu du lịch rất riêng, hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên, rời xa nhịp sống hối hả của đô thị.
Để đến được Cao Bằng, từ Hà Nội, du khách có thể lựa chọn đi xe khách hoặc xe giường nằm từ bến xe Mỹ Đình, với thời gian di chuyển khoảng 6- 8 tiếng. Một lựa chọn khác là tự lái xe hoặc đi xe máy theo quốc lộ 3, cung đường dài hơn 280 km, băng qua những cung đèo quanh co, cảnh sắc núi non trùng điệp.