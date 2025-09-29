Cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy sau trận giông lốc khiến 9 người chết ở Ninh Bình

29/09/2025 12:17

Rạng sáng 29/9, một trận giông lốc bất ngờ quét qua tỉnh Ninh Bình, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cảnh tượng tan hoang khắp nơi với hàng loạt cây gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái và sập đổ.

W-Quỹ nhất_2.jpg

Ghi nhận tại xã Quỹ Nhất (Ninh Bình) vào rạng sáng 29/9, trận lốc xoáy đã gây hư hại nặng nề nhiều công trình, nhà cửa, mái tôn. Biển quảng cáo bị cuốn bay và vương vãi khắp nơi.

W-Quỹ nhất_1.jpg

Dọc tuyến đường tỉnh 490C thuộc địa bàn xã Quỹ Nhất, cây cối đổ ngổn ngang. 

W-Quỹ nhất_5.jpg

Nhiều ngôi nhà bị giật bung cửa sắt. Người dân cho biết, chỉ trong chưa đầy 10 phút, cơn gió lốc đã “xé toạc” cả khu dân cư, khiến các gia đình hoàn toàn bất ngờ, không kịp trở tay.

W-Quỹ nhất_3.jpg

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. 

W-Quỹ nhất_18.jpg

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Thủ (82 tuổi, trú tại thôn Quần Phương 1, xã Quỹ Nhất) bị lốc xoáy cuốn phăng mái.

W-Quỹ nhất_17.jpg

Các công trình phụ cũng hư hại nặng nề. Cành cây, ngói vỡ vương vãi khắp nơi.  

W-Quỹ nhất_11.jpg

Cảnh tượng đổ nát phía sau ngôi nhà của ông Thủ. 

W-Quỹ nhất_16.jpg

Then cài cửa bằng sắt bị gãy làm đôi.

Nhiều cột điện trên địa bàn xã Quỹ Nhất bị quật đổ, gây mất điện diện rộng.

W-Quỹ nhất_13.jpg

Gió xoáy mạnh đã "xé toạc" cành cây lớn. 

W-Quỹ nhất.jpg

Ngôi nhà của gia đình ông Trần Hà Chính (SN 1973, trú tại xã Quỹ Nhất) bị thiệt hại nặng nề. Cửa được làm bằng gỗ lim chắc chắn cũng bị gió xoáy giật hỏng. 

W-Quỹ nhất.jpg

Một ngôi nhà bị lốc xoáy sập, khiến 1 người tử vong tại chỗ. Thống kê ban đầu cho thấy, giông lốc tại xã Quỹ Nhất đã làm 21 ngôi nhà bị tốc mái, 5 ngôi nhà sập.

Tính đến 12h ngày 29/9, trận giông lốc quét qua tỉnh Ninh Bình khiến 9 người chết, 18 người bị thương.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên các gia đình có người tử vong. Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/canh-tuong-tan-hoang-sau-tran-giong-loc-khien-6-nguoi-tu-vong-o-ninh-binh-2447182.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/canh-tuong-tan-hoang-sau-tran-giong-loc-khien-6-nguoi-tu-vong-o-ninh-binh-2447182.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy sau trận giông lốc khiến 9 người chết ở Ninh Bình
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO