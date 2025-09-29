Cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy sau trận giông lốc khiến 9 người chết ở Ninh Bình

Nhiều cột điện trên địa bàn xã Quỹ Nhất bị quật đổ, gây mất điện diện rộng.

Cảnh tượng đổ nát phía sau ngôi nhà của ông Thủ.

Gió xoáy mạnh đã "xé toạc" cành cây lớn.

Ngôi nhà của gia đình ông Trần Hà Chính (SN 1973, trú tại xã Quỹ Nhất) bị thiệt hại nặng nề. Cửa được làm bằng gỗ lim chắc chắn cũng bị gió xoáy giật hỏng.

Một ngôi nhà bị lốc xoáy sập, khiến 1 người tử vong tại chỗ. Thống kê ban đầu cho thấy, giông lốc tại xã Quỹ Nhất đã làm 21 ngôi nhà bị tốc mái, 5 ngôi nhà sập.

Tính đến 12h ngày 29/9, trận giông lốc quét qua tỉnh Ninh Bình khiến 9 người chết, 18 người bị thương.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên các gia đình có người tử vong. Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai.