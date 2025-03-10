Cảnh tượng sau khi lũ rút ở Tuyên Quang khiến người dân chết lặng

g do sạt lở, 100 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Hiện tại, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, tập trung tái thiết, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi và hoàn lưu sau bão, trong hai ngày 30/9 và 1/10, tại khu vực phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 (trung tâm tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), lũ lớn tràn về khiến toàn bộ khu vực ngập sâu, giao thông tê liệt, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt và mất điện. Nhiều hộ dân sống ven sông Lô bị ngập sâu từ 2–3m.